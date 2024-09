Zwei Autos beschädigt und weiter gefahren: 2000 Euro Schaden

In Nördlingen haben sich zwei Unfallfluchten ereignet. Der Pkw einer 47-Jährigen ist zwischen Samstag, 7. September, und Dienstag, 10. September, in der Gustav-Stresemann-Straße angefahren worden. Der Unfallverursacher beschädigte laut Polizeibericht vermutlich beim Vorbeifahren die hintere Tür der Fahrerseite an dem blauen VW Sharan. Der Fahrerspiegel an dem Pkw wurde ebenfalls nach vorne geklappt. Anschließend entfernte sich die Person, ohne sich um die Schadenregulierung zu kümmern. An dem VW entstand ein Schaden in Höhe von etwa 1000 Euro.

Ein weiteres Auto wurde am Dienstag zwischen 16.40 Uhr und 17.30 Uhr in der Hallgasse angefahren. Ein 88-Jähriger hatte seinen grauen BMW X2 ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand geparkt. Der Unfallverursacher hat vermutlich beim Ein- oder Ausparken die Heckstoßstange des BMW touchiert, teilt die Polizei mit. Hier entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 1000 Euro. In beiden Fällen bittet die Polizei um sachdienliche Hinweise unter Telefon 09081/29561. (AZ)