Baumaßnahmen sorgen für Zugausfälle zwischen Nördlingen und Donauwörth am 16. Dezember

Wie das Zugunternehmen Arverio mitteilt, entfallen in den Abendstunden am Montag, 16. Dezember, einzelne Züge zwischen Nördlingen und Donauwörth. Der Grund sind laut Mitteilung Baumaßnahmen der DB InfraGo. Laut Fahrplan entfallen die Verbindungen um 21.14 und 22.21 Uhr ab Nördlingen. Von Donauwörth in Richtung Nördlingen sind die Verbindungen um 21.05, um 22.12 und um 23.39 Uhr betroffen. Ein Schienenersatzverkehr ist jeweils eingerichtet. (AZ)

