Zugausfälle auf der Riesbahn im September und November

Wie das Bahnunternehmen Arverio mitteilt, kommt es im September und November vereinzelt zu Zugausfällen. Grund dafür sei eine Streckensperrung der DB Infrago. Demnach endet am 11. September und am 6. November in Richtung Aalen der Zug um 22.09 in Lauchheim, der Schienenersatzverkehr (SEV) fährt laut Fahrplan um 22.19 Uhr nach Aalen weiter. Dies gilt auch für den Zug eine Stunde später. Der späte Zug aus Donauwörth endet um 0.06 Uhr in Nördlingen, ab 0.16 Uhr geht es mit dem SEV dann bis Aalen weiter. Aus Aalen nach Donauwörth fallen am 11. September und 6. November die Züge um 22.33 Uhr und 23.31 zwischen Aalen und Lauchheim aus. Per SEV geht es um 22.04 und 23 Uhr ab Aalen nach Lauchheim, wo dann wieder ein Zug fährt. Zudem fallen am 12. September und 7. November die Züge ab Aalen um 6.08 Uhr bis Nördlingen aus. (AZ)

