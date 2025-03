Was passiert mit den alten Hausmülldeponien im Ries?

Auf der alten Deponie „Bei der Fischermühle“ hat die Gemeinde Wallerstein früher ihren Hausmüll gelagert. Die Zeiten sind vorbei, die Deponie wurde 2009 stillgelegt. Die Kommune hat jüngst sogar das Grundwasser überprüft. Kontrollen gaben Entwarnung: Die Fläche sei unbedenklich, wie die Gemeinde erklärt. Ein weiterer Schritt in Richtung Stilllegung war gelungen. Doch die Deponie in Wallerstein ist nur eine von vielen anderen in der Region.

