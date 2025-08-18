Zwei Jugendliche verletzt: Fahrerin stürzt in Bopfingen mit Leichtkraftrad

Eine 16-Jährige und ihre 15-jährige Beifahrerin sind in Bopfingen leicht verletzt worden, nachdem sie mit einem Leichtkraftrad gestürzt waren. Laut Polizeibericht kam die 16-jährige Fahrerin am vergangenen Samstag gegen 18.45 Uhr bei nasser Fahrbahn von der Neresheimer Straße ab und stürzte. Beide Mädchen wurden in Krankenhäuser eingeliefert. Der Schaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. (AZ)

73441 Bopfingen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Leichtkraftrad Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis