Zwei Jugendliche in Bopfingen verletzt: 16-Jährige stürzt mit Leichtkraftrad

Bopfingen

Zwei Jugendliche verletzt: Fahrerin stürzt in Bopfingen mit Leichtkraftrad

In Bopfingen stürzte eine 16-Jährige mit ihrem Leichtkraftrad. Sie und ihre 15-jährige Beifahrerin mussten ins Krankenhaus gebracht werden.
    Eine 16-Jährige ist in Bopfingen mit ihrem Leichtkraftrad gestürzt.
    Eine 16-Jährige ist in Bopfingen mit ihrem Leichtkraftrad gestürzt. Foto: David Inderlied, dpa (Symbolbild)

    Eine 16-Jährige und ihre 15-jährige Beifahrerin sind in Bopfingen leicht verletzt worden, nachdem sie mit einem Leichtkraftrad gestürzt waren. Laut Polizeibericht kam die 16-jährige Fahrerin am vergangenen Samstag gegen 18.45 Uhr bei nasser Fahrbahn von der Neresheimer Straße ab und stürzte. Beide Mädchen wurden in Krankenhäuser eingeliefert. Der Schaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. (AZ)

