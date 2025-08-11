Icon Menü
Zwei Verletzte und hoher Schaden bei Autokollision in Unterriffingen

Bopfingen

Zwei Menschen verletzt: Autos stoßen in Unterriffingen zusammen

Bei einem Zusammenstoß zweier Autos in Unterriffingen bei Bopfingen wurden zwei Personen verletzt. Der Schaden an den Autos ist fünfstellig.
    In Unterriffingen soll eine 29-Jährige beim Abbiegen ein anderes Auto übersehen haben.
    In Unterriffingen soll eine 29-Jährige beim Abbiegen ein anderes Auto übersehen haben. Foto: Stefan Puchner, dpa (Symbolbild)

    Zwei Autos sind in Unterriffingen kollidiert, wodurch zwei Menschen verletzt worden sind. Laut Polizeibericht wollte am vergangenen Samstag gegen 11.10 Uhr eine 29-Jährige mit ihrem Audi von der Steigfeldstraße in die Hohenloher Straße einbiegen. Dabei soll sie einen von links kommenden BMW übersehen haben. Durch den Zusammenstoß wurden der 19-Jährige Fahrer des BMW sowie seine 22-jährige Beifahrerin leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe von rund 40000 Euro. (AZ)

