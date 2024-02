Video-Doku "Im Knast": So ist das Leben im Gefängnis

Wie hart geht es im Knast wirklich zu? Unsere Videoserie führt exklusiv hinter die Kulissen von Bayerns modernstem Gefängnis.

Meterhohe Mauern, Stacheldraht, ein Schild mit der Warnung "Schusswaffengebrauch": Das Gefängnis in Gablingen (Landkreis Augsburg) gilt als modernste Justizvollzugsanstalt Bayerns (JVA). Und als besonders ausbruchsicher. Bis zu 609 Männer sitzen dort ihre Strafe oder ihre Untersuchungshaft ab. Darunter Mörder, Vergewaltiger, Wirtschaftskriminelle.

Für Knastchefin Zoraida Maldonado de Landauer ist ihre JVA nördlich von Augsburg mehr als ein Ort, an dem Menschen weggesperrt werden. Er ist für sie: "Mein Baby." Ein Ort, den sie mit aufgebaut hat und an dem sie das Sagen über Hunderte Männer hat.

Neue Videoserie über das Gefängnis in Gablingen

Für die neue Videoserie "Im Knast – hinter den Mauern der JVA Gablingen" hat unsere Redaktion exklusive Einblicke in den Alltag in einer modernen JVA bekommen. Wir sprachen mit Maldonado de Landauer und ihren Mitarbeitern um herauszufinden: Wie sieht das Leben in Bayern modernster JVA aus? Ist der Knast in Gablingen so hart, wie manche sagen? Und: Gelingt es wirklich, Menschen in Haft zu resozialisieren? Die drei Episoden à 14 Minuten können Sie sich auf Youtube anschauen – oder direkt hier:

Folge 1

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von YouTube anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Google Ireland Limited Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: Manuel Andre, Toni Bihler, Axel Hechelmann, Timian Hopf

(Das Video wird nicht korrekt angezeigt? Dann klicken Sie hier.)

Folge 2

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von YouTube anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Google Ireland Limited Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: Manuel Andre, Toni Bihler, Axel Hechelmann, Timian Hopf

Folge 3

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von YouTube anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Google Ireland Limited Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: Manuel Andre, Toni Bihler, Axel Hechelmann, Timian Hopf

Mit Häftlingen durfte unsere Redaktion nicht sprechen – also haben wir einen ehemaligen Insassen zum Gespräch getroffen: den bekannten Augsburger Blumenmaler Bernhard McQueen. Außerdem kommt der frühere Gefängnischef und Anwalt Thomas Galli zu Wort, der insbesondere den Strafvollzug in Bayern kritisiert und die These aufstellt: "Gefängnisse nützen niemandem."

"Augsburger Allgemeine Original" – Doku aus der JVA Gablingen

"Im Knast – Hinter den Mauern der JVA Gablingen" ist bereits die fünfte Serie aus der Videoreihe "Augsburger Allgemeine Original". Weitere Produktionen finden Sie hier: