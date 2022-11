High-Life und Hallelujah: Folge 3 unserer Maxstraßen-Serie

Plus Besinnlichkeit und Eimersaufen – die Augsburger Maximilianstraße vereint beides. Sorgt das für Konflikte? Hier sehen Sie die dritte Folge unserer Videoserie.

Morgens der Hall von Orgelmusik, abends das Gröhlen zu "Layla": Die Augsburger Maximilianstraße ist in vielerlei Hinsicht eine Straße der Gegensätze. Zwei, die diesen Gegensatz verkörpern, sind Kirchenmusiker Peter Bader und Kneipen-Besitzer Leo Dietz. Der eine hat sein Leben Gott gewidmet, der andere lässt reihenweise Sangria-Eimer servieren. Für beide ist die Maxstraße Lebensmittelpunkt.