Beer-Pong und Blaulicht: Folge 1 unserer Maxstraßen-Serie

Plus Pöbelnde Jugendliche, fliegende Glasflaschen – wie hat die Augsburger Krawallnacht die Maxstraße verändert? Hier sehen Sie die erste Folge unserer Videoserie.

Und dann eskaliert die Situation... Jugendliche rotten sich zum Mob zusammen, werfen Glasflaschen, beleidigen Rettungskräfte. Die Erinnerung an die Krawallnacht auf der Augsburger Maxstraße hat sich bei Anwohnerinnen und Polizisten eingebrannt. Einer, der davon erzählen kann, ist der Polizist Simon Crauser. Auch Anwohnern hängt die Erinnerung an die Ausschreitungen im Sommer 2021 nach.