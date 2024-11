1. Weihnachtstag 2024: Warum feiern wir den 1. Weihnachtsfeiertag?

An Weihnachten wird die Geburt Jesu Christi gefeiert. Im christlichen Glauben stellt die Geburt Christi die Menschwerdung Gottes dar, der als kleines, unschuldiges Wesen in einem Stall bei Jerusalem geboren wird. Vor allem in der evangelischen Kirche ist der 1. Weihnachtsfeiertag sehr bedeutend.

In diesem Artikel bekommen Sie die wichtigsten Informationen rund um den 1. Weihnachtstag 2024. Welche Bedeutung steckt genau dahinter? Und auf welchen Wochentag fällt der 25. Dezember 2024?

Übrigens: Bei uns finden Sie Weihnachtssprüche, die Sie als Grüße zu Weihnachten verschicken können. Außerdem erfahren Sie, warum es zwei Weihnachtstage gibt.

Bedeutung vom 1. Weihnachtsfeiertag 2024: Weshalb feiern wir den 25. Dezember?

Irgendwann bildete sich als Datum, an dem Jesu Geburt gefeiert wird, die Nacht zwischen dem 24. und 25. Dezember heraus. Woher das Datum kommt, steht nicht genau fest. „Die Bibel nennt in Bezug auf Jesu Geburt keine Daten und in den Evangelien sind keine Details etwa über das Wetter festgehalten, mit denen sich wenigstens die Jahreszeit näher bestimmen ließe“, heißt es auf katholisch.de.

Eine Hypothese besagt, dass der Weihnachtsfeiertag auf einen heidnischen Brauch zurückgeht. „Ab dem Jahr 274 wurde in Rom das Fest der unbesiegbaren Sonne gefeiert, sol invictus war ein Staatsgott“, erklärt katholisch.de. Das fand am Tag der Wintersonnenwende statt. Nach und nach soll dieses Fest durch das Weihnachtsfest ersetzt worden sein – andere Bräuche haben sich also mit den christlichen vermischt.

In vielen anderen Ländern ist am 1. Weihnachtstag Bescherung

Während es bei uns in Deutschland Brauch ist, dass viele Familien schon am 24. Dezember, dem Heiligen Abend, Weihnachten feiern und sich Dinge schenken, ist es in anderen Ländern - wie zum Beispiel den USA oder Großbritannien - üblich, dass der Weihnachtsmann über Nacht in die Häuser der Familien kommt und Geschenke unter den Christbaum legt. Die Menschen in diesen Ländern feiern Weihnachten erst am Morgen des 25. Dezembers.

Wochentag des 1. Weihnachtsfeiertags 2024: Wie fällt Weihnachten dieses Jahr?

Der 1. Weihnachtsfeiertag fällt 2024 auf einen Mittwoch. Dementsprechend werden der Heiligabend 2024 am Dienstag und der 2. Weihnachtstag 2024 am Donnerstag gefeiert. Hier noch einmal die Daten für dieses und die kommenden Jahre für die Urlaubsplanung:

1. Weihnachtstag 2024: Mittwoch

1. Weihnachtstag 2025: Donnerstag

1. Weihnachtstag 2026: Freitag