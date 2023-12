In Südafrika rütteln immer mehr Schwarze am Denkmal von Nelson Mandela

Von Christian Putsch - 12:00 Uhr Artikel anhören Shape

Zehn Jahre nach Mandelas Tod entfernt sich Südafrika immer mehr von seinen hehren Werten. Und so mancher sucht die Schuld bei der größten Ikone des Landes.

Das großflächige, zweigeschossige Haus hat, wie Südafrika an sich, immer neue Metamorphosen vollzogen. Während seiner Präsidentschaft lebte Nelson Mandela in der Johannesburger Residenz. Mit dem Ende seiner Amtszeit im Jahr 1999 zog er aus. Der Kraft seines illustren Bewohners beraubt gab das Haus der Last der Geschichte nach. Es quartierten sich Obdachlose ein.

Nun, frisch renoviert, versucht es sich an einer Renaissance als gehobenes Gasthaus, mit angemessenem Pathos „Sanctuary Mandela“ getauft, zu deutsch: Zuflucht Mandela. Das Zeitalter politischer Ikonen wie Mandela oder Mahatma Gandhi ist vorbei, dabei erscheint ihre globale Strahlkraft in diesen so orientierungslosen Tagen so notwendig wie selten zuvor. Wer in Mandelas ehemalige Villa reist, traut den geschichtsträchtigen Gemäuern die Konservierung eines Gefühls der Hoffnung zu, das es außerhalb kaum noch zu finden gibt. An diesem 5. Dezember vor zehn Jahren starb Nelson Mandela im Alter von 95 Jahren in Johannesburg, in einem Haus nur einige Straßen von der Villa entfernt. Die neuen Lenker steuern die Nation ohne den moralischen Kompass, den Mandela im Kleinen wie Großen stets zur Hand hatte.

