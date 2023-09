Vermisste 15-Jährige aus dem Elsass: Ihre Mutter und ihr Freund sprechen im Fernsehen

Im Elsass verschwindet am Samstag die 15-jährige Lina spurlos. Die Polizei sucht weiter nach ihr. Nun haben ihre Mutter und ihr Freund im Fernsehen gesprochen.

Am Samstag ist die 15-jährige Lina auf dem drei Kilometer langen Fußweg zum Bahnhof des Ortes Saint-Blaise-la-Roche im französischen Elsass verschwunden. Eigentlich hatte sie zu ihrem Freund nach Straßburg fahren wollen. Dort kam sie allerdings nicht an. Mittlerweile ist der Polizei bekannt, dass sie nicht in den Zug eingestiegen ist. Nun haben Linas Mutter und Linas Freund, Tao, 19, im größten französischen Fernsehsender TF1 gesprochen.

Linas Mutter sagte im Interview: "Ich schlafe nicht mehr, ich esse nicht mehr. Ich kann an nichts anderes denken als an sie" Sie sagte außerdem, sie habe Lina vor ihrem Aufbruch noch im Badezimmer gesehen. In dem Moment habe sie ihre Tochter als glücklich und enthusiastisch wahrgenommen.

Vermisste 15-Jährige aus dem Elsass: Ihr Freund rief die Polizei

Tao, der am Bahnhof gewartet hatte, sagte, sie hätten in Straßburg in ein Restaurant und einkaufen gehen wollen. Noch bevor der Zug in Straßburg ankam, habe er gespürt, dass etwas nicht stimme: "Ich habe ihrer Mutter geschrieben, dass sich etwas bizarr anfühlt." Denn Lina habe nicht mehr geantwortet und sei auch nicht an ihr Handy gegangen. Die letzte Nachricht: gegen 11.15 Uhr ein Video von ihr. Nachdem seine Freundin nicht aus dem Zug gestiegen war, verständigte er die Polizei.

Suche nach Lina in Frankreich: Etwa 400 Menschen beteiligten sich

Die Staatsanwältin von Saverne, Aline Clérot, sagte, zwei Zeugen hätten Lina noch auf dem Weg zum Bahnhof gesehen. Etwa zur gleichen Zeit habe ihr Telefon keine Signale mehr gesendet. Anfang der Woche haben sich beinahe 400 Menschen an der Suche nach Hinweisen zu Lina beteiligt. Die Polizei suchte mit einem Hubschrauber, Hunden sowie Drohen nach ihr.

Am Mittwoch hatten Taucher der deutsch-französischen Wasserschutzpolizei in einem Teich vergeblich nach ihr gesucht. Dieser liegt laut dem Sender France Info auf dem Weg zum Bahnhof. Am Donnerstag durchkämmten etwa 80 Gendarmen zwei Bereiche in der Nähe eines Teiches, wie französische Medien berichteten. Weitere Hinweise soll es bislang jedoch nicht geben.

Der Zeugenaufruf zur vermissten 15-Jährigen Lina in Saint-Blaise-la-Roche:

