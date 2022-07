EU-Behörden empfehlen Auffrischungsimpfung für Über-60-Jährige

Das ist aber leider nicht alles falsch!

Herr Robert M.

Sie sollten das Nächste mal vielleicht den ganzen Artikel lesen, denn die EU empfiehlt das 2. Boostern, bereits ab 60 Jahren, wie ich da bereits in der Überschrift lesen kann!



https://www.br.de/nachrichten/deutschland-welt/corona-eu-empfiehlt-zweite-booster-impfung-fuer-ueber-60-jaehrige,TBGgtOC?utm_name=Newsletter&utm_source=BR24-Newsletter&utm_medium=Link-Mail&utm_term=oz&utm_motiv=oz&utm_time=2022-07-11T15:00:00



>>Holetschek begrüßt EU-Empfehlung

Der bayerische Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) begrüßte die Empfehlung der EU-Kommission: "Um gut geschützt durch Herbst und Winter zu kommen, müssen wir jetzt die Weichen stellen - nicht erst im Herbst, wenn es eigentlich zu spät ist", mahnte er. Nun sei die Ständige Impfkommission (Stiko) gefragt, um eine derartige Impfempfehlung rasch zu prüfen.<<



Und ich persönlich finde das richtig!

Selber wurde ich bereits am 30. März zum 4. mal geimpft und meine Frau die sich bereits gleich zu Beginn Corona eingefangen (Weiß leider nicht wo und wann?) Gott sei Dank mit mir ihre 3. Impfung erhielt.



Ich kann einfach nicht verstehen, warum es noch immer so viele Leute gibt, die sich bewusst nicht impfen lassen!

Meine Frau und ich lassen uns auch schon ewig lange jedes Jahr Grippe Schutzimpfen und hatten noch nie Probleme!

Meine nächste Impfung, also die 5. soll ja dann 6 Monate danach wohl erfolgen. Hier warte ich jedoch nrwusst ab bis es dazu den neuen Impfstoff für die neue Corona-Variante gibt. Gestern im Zelt des FSV Wehringen zum 75 jährigen Bestehen, hörte ich von einer Bekannten die neben mir saß, dass Sie nach der Impfung (allerdings mit dem AstraZeneca Impfstoff) einen Tag später einen kleinen Schlaganfall erlitten hatte!

Bei mir und meiner Frau, "kam und kommt" von Hausaus, nur Biontech in Frage, da legte ich von Anfang an schon bei meinem Hausarzt Wert darauf.

Antworten Melden Permalink