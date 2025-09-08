„7 Richtige – Das Quiz der Besserwisser“: Alle Infos zur neuen Quizshow auf RTL

Mit „7 Richtige – Das Quiz der Besserwisser“ präsentiert der Sender RTL ein neues Quizformat, das vor allem Fans von „Wer wird Millionär?“ zusagen dürfte. Das Konzept sieht dabei folgendermaßen aus: Sieben Kandidatinnen und Kandidaten treten gleichzeitig gegeneinander an. Während ein Teilnehmer oder eine Teilnehmerin am Pult sitzt, verfolgen die anderen das Geschehen aufmerksam aus dem Hintergrund – jederzeit bereit, bei der kleinsten Unsicherheit zuzuschlagen und selbst das Spiel zu übernehmen. Belohnt werden diese sogenannten „Besserwisser“ am Ende mit bis zu 100.000 Euro. Die große Frage lautet also: Wer behält die Nerven, wer wird zur Konkurrenz?

Moderiert wird „7 Richtige – Das Quiz der Besserwisser“ von Steffen Hallaschka, der damit sein Debüt als Quizmaster feiert. Bekannt ist der 53-Jährige aus der Sendung „stern TV“. „Ich freue mich total! Ich spiele wahnsinnig gern und Quiz ist wirklich eine große Leidenschaft von mir. Ich bin in vielen Lebenslagen ein kleiner Besserwisser – aber besonders, wenn es ums Spielen geht. Deswegen ist es für mich eine große Freude, dieses wunderschöne Quiz leiten zu dürfen“, wird Hallaschka vom Sender zitiert.

Wann genau startet „7 Richtige – Das Quiz der Besserwisser“ bei RTL? Wie lauten die Sendetermine der Quizshow und wie sieht es mit der Übertragung im TV und Stream aus? Antworten auf diese Fragen sowie weitere nützliche Infos finden Sie hier in diesem Artikel.

Wann war der Start von „7 Richtige – Das Quiz der Besserwisser“?

Der Sender RTL hatte bereits zeitig ein Startdatum für das neue Quizformat bekannt gegeben: Den offiziellen Angaben entsprechend erschien die erste Folge von „7 Richtige – Das Quiz der Besserwisser“ pünktlich zum Monatsbeginn am 1. September 2025. Dieser Termin fiel auf einen Montag, los ging es zur Primetime um 20.15 Uhr.

Das sind die Sendetermine von „7 Richtige – Das Quiz der Besserwisser“

Tatsächlich werden nur zwei Folgen von „7 Richtige – Das Quiz der Besserwisser“ ausgestrahlt, dementsprechend fällt die Liste der Sendetermine auch nicht besonders lang aus. Neben der Episode am 1. September 2025 gibt es noch eine weitere, die eine Woche später, am 8. September, im Programm von RTL zu sehen ist. Diese läuft ebenfalls ab 20.15 Uhr. Hier noch einmal die beiden Sendetermine auf einen Blick:

„7 Richtige – Das Quiz der Besserwisser“, Folge 1: Montag, 1. September 2025, ab 20.15 Uhr bei RTL

So läuft die Übertragung von „7 Richtige – Das Quiz der Besserwisser“ im TV und Stream

Wie eingangs bereits erwähnt, läuft das neue Quizformat „7 Richtige – Das Quiz der Besserwisser“ bei RTL und kann dementsprechend ganz bequem und kostenlos im Free-TV verfolgt werden. Es ist aber auch möglich, die Folgen online bei RTL+ zu streamen. Auf der sendereigenen Streaming-Plattform stehen die beiden Episoden bereits vor ihrer TV-Ausstrahlung abrufbereit zur Verfügung.

„7 Richtige – Das Quiz der Besserwisser“: Das ist der Moderator Steffen Hallaschka

Steffen Hallaschka ist als Fernseh- und Radiomoderator tätig und vor allem als langjähriges Gesicht von „stern TV“ auf RTL einem breiteren Publikum bekannt. Geboren 1971 in Kassel, begann der heute 53-Jährige seine Karriere beim Radio und wechselte Mitte der 1990er Jahre ins Fernsehen. Nach Stationen bei Formaten wie „Polylux“ und dem NDR-Verbrauchermagazin „Markt“ übernahm er im Jahr 2011 die Moderation von „stern TV“ als Nachfolger von Günther Jauch. Hallaschka moderiert auch gesellschaftlich relevante Dokus und Talks, wie zum Beispiel „Die letzte Instanz“ oder „Sterben für Anfänger“, wofür er 2023 mit dem Deutschen Fernsehpreis ausgezeichnet wurde. Privat lebt er mit seiner Familie in Hamburg, engagiert sich sozial und ist bekennender Fan des FC St. Pauli.