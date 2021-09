Bei den Prozessen um das Bataclan-Attentat wird das Unfassbare verhandelt

Plus In Paris beginnt der Prozess um das Bataclan-Attentat. Einer der Täter liest eine Erklärung, die zeigt, dass er nichts von seiner Radikalität eingebüßt hat. Beobachtungen aus dem Gerichtssaal.

Die Tränen fließen bereits am Eingang. Mit einer schnellen Geste wischt sich die Frau sie aus den Augen, zieht ihre Gesichtsmaske etwas höher und geht entschlossen weiter durch die Tür, wo Polizisten stehen. Sie legt ihre Tasche auf das Band, geht durch die Schranke, sieht sich dann unsicher um: Wohin muss sie jetzt? Da kommt einer der jungen Männer im pinken T-Shirt auf sie zu, die den Ankommenden helfen sollen, sich in dem riesigen Justizpalast zurecht zu finden.