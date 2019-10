vor 7 Min.

"Bauer sucht Frau" 2019, Folge 1: Die Paarungen der Hofwochen stehen fest

Beim Staffelauftakt von "Bauer sucht Frau" 2019 trafen die Bauern am Montag beim Scheunenfest auf ihre potentiellen Traumfrauen. Was in Folge 1 passiert ist: hier.

"Bauer sucht Frau" 2019 ging es am Montag mit dem großen Scheunenfest los. Und auch dieses Jahr ist Moderatorin Inka Bause dabei: Seit Staffel 1 hilft sie den Landwirten, die große Liebe zu finden. Für wen haben sich die Kandidaten entschieden? Wer darf zur Hofwoche? Alle Infos zu Folge 1 erhalten Sie hier.

"Bauer sucht Frau" 2019, Folge 1: Erstes Kennenlernen auf dem Scheunenfest

Am Montag hatten die Bauern in Folge 1 von "Bauer sucht Frau" das erste Mal Gelegenheit ihre Frauen besser kennenzulernen. Denn wie üblich startete die neue Staffel mit dem traditionellen Scheunenfest, wo die Bauern ihren potentiellen Traumfrauen genau auf den Zahl fühlen konnten. Besonders Michael hatte es schwer: Für ihn sind gleich fünf Frauen angereist, die er in der kurzen Zeit kennenlernen musste. Am Ende hat er sich für zwei der Damen entschieden, die er mit zu sich auf den Hof nehmen wird. Vielen der Bauern ist die Wahl sehr schwer gefallen, auch weil einige Probleme hatten Gespräche mit ihren Kandidatinnen zu führen.

"Bauer sucht Frau" 2019: Das sind die Paarungen der Hofwochen

Vor allem Kandidatin Maggie hat sich besonders ins Zeug gelegt: Sie wollte unbedingt zu Jürgen auf die Hofwochen. Am Ende hat sich ihr Einsatz gelohnt, denn Jürgen hat sich für sie entschieden - allerdings hat sie auch eine Konkurrentin. Hier sind alle Paarungen der Hofwochen im Überblick:

Pferdehofbesitzer Burkhard (45) aus Ostfriesland hat Tanja (45, Medizinische Schreibkraft aus der Lüneburger Heide) zur Hofwoche eingeladen.

Ackerbauer Christian (33) möchte Christina (30, Medizinische Fachangestellte aus Schwaben) bei der Hofwoche besser kennenlernen.

Christopher (31) will mit Jennifer (32, Hausfrau aus Nordrhein-Westfalen) die Hofwoche verbringen.

Alpakazüchter Henry (49) aus Niedersachsen hat Sabine (47, Bankangestellte aus Wien) ausgewählt und möchte ihr seinen Hof zeigen.

Jürgen (63) aus Thüringen nimmt gleich zwei Frauen mit zu sich auf den Hof: Maggie (53, Verkäuferin vom Niederrhein) und Kerstin (54, Köchin und Bürokauffrau aus Rheinhessen).

Kai (41) aus Hessen hat sich ganz bewusst nur für eine Frau entschieden und Philine (35, Personaldisponentin aus Hessen) erst zum Scheunenfest und dann zu sich auf den Hof eingeladen.

Michael (30) aus Bayern hat sich aus seinen fünf Scheunenfest-Frauen zwei Bewerberinnen für die Hofwoche ausgewählt: Conny (27, Fahrzeuglackiererin aus dem Allgäu) und Carina (30, arbeitet im Marketing eines Mediaunternehmens aus Voralberg/Österreich).

Sven (54) aus Brandenburg möchte Anke (52, Justizangestellte aus Thüringen) besser kennenlernen und nimmt sie mit zu sich auf den Hof.

Thomas H. (27) aus dem Bergischen Land hat sich in Carina (24, Rechtsanwalts- und Notarfachangestellte aus Schleswig-Holstein) verguckt und will sie auf der gemeinsamen Hofwoche besser kennenlernen.

Thomas W. (48) aus Niedersachsen hat sich für Bianca (44, Schulbegleiterin aus Thüringen) entschieden und lädt sie zu sich auf den Hof ein.

"Bauer sucht Frau" 2019 läuft immer montags um 20.15 Uhr auf RTL. (AZ)

