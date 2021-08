Übersicht für Urlaubsziele: Wie teuer sind Corona-Tests im Ausland?

Corona-Tests sind in vielen Fällen Pflicht für die Rückreise nach Deutschland - und in manchen Urlaubsländern teuer. Was kosten Corona-Tests im EU-Ausland? Ein Überblick.

Urlaub machen in Corona-Zeiten ist nicht ganz unkompliziert. Wer jetzt reist, muss sich im Vorfeld über die Auflagen und Regeln am Ferienziel informieren und an der Grenze häufig ein Einreisezertifikat vorlegen. Nicht selten werden auch Corona-Tests verlangt. Auf dem Hinweg ist das in der Regel gut zu organisieren, denn sowohl Antigen-Schnelltest als auch PCR-Test sind für Bürger in Deutschland kostenlos und einfach zu erhalten. Doch spätestens kurz vor Rückreise müssen sich Reisende am Urlaubsort nach einem zertifizierten Corona-Test umschauen - und das kann relativ kostspielig werden.

Wer muss sich vor Einreise nach Deutschland testen lassen?

Grundsätzlich gilt: Jeder, der Urlaub im Ausland gemacht hat, muss sich vor Rückreise nach Deutschland testen lassen - und zwar unahängig davon, ob das Urlaubsland ein Risikogebiet ist oder nicht und ganz egal, ob man mit dem Flugzeug, der Bahn, dem Bus oder dem Auto einreist. Selbsttests, die in Drogerien und Apotheken angeboten werden, sind für Auslandsreisen nicht gedacht und werden bei Grenzkontrollen nicht anerkannt.

Von der Testpflicht befreit sind alle Menschen mit vollständigem Impfschutz, alle Genesenen und Kinder unter zwölf Jahren. Bei Einreise aus einem Virusvariantengebiet müssen auch sie einen negativen Corona-Test mit Einreisezertifikat vorweisen.

In welchen Urlaubsländern sind Corona-Tests für Touristen kostenlos?

In Österreich, Dänemark und den Niederlanden sind Corona-Tests derzeit kostenlos - und zwar für einheimische Bürger genauso wie für Touristen. Das betrifft in Österreich nur die Antigen-Schnelltests, in Dänemark und den Niederlanden sind den August über sogar PCR-Tests gratis. In anderen Ländern dagegen zahlen die Touristen dagegen deutlich mehr dafür.

Wo sind Corona-Tests im Urlaub besonders teuer?

Verbraucherschützer raten davon ab, den Corona-Test für die Einreise nach Deutschland erst am Flughafen zu machen. Dort sind die Preise für Antigentest und PCR-Test häufig um ein Vielfaches höher als bei Anbietern in den Städten.

Wie viel kosten Corona-Tests in Europas Top-Reisezielen?

In den meisten europäischen Staaten haben die Behörden einen Höchstpreis für Corona-Tests festgelegt. Dennoch variieren die Preise je nach Labor oder Klinik.

Belgien Touristen in Belgien müssen grundsätzlich für Corona-Tests zahlen. Die Regierung hat dabei Höchstpreise festgelegt, nämlich maximal 55 Euro für einen PCR-Test und maximal 120 Euro für einen Antigen-Schnelltest. Die Ergebnisse der PCR-Tests liegen meist nach bis zu 36 Stunden vor. PCR-Schnelltests, deren Ergebnis bereits nach drei Stunden verfügbar ist, sind auf Anfrage für maximal 120 Euro verfügbar. Auch Selbsttests werden in Apotheken angeboten, sind aber nicht zu empfehlen, da sie selten anerkannt werden.

Frankreich Urlauber müssen in Frankreich staatlich festgelegte Preise für Corona-Tests zahlen. Diese liegen bei 43,89 Euro für einen PCR-Test und bei 25 Euro für einen Antigentest. Zu diesen Beträgen kommt häufig noch eine Bearbeitungsgebühr hinzu, sodass die Preise im Einzelfall auch höher ausfallen können. An den Pariser Flughäfen müssen Touristen etwa 50 Euro für einen PCR-Test und 30 Euro für einen Antigen-Schnelltest ausgeben.

Griechenland Die Preise für Corona-Tests in Griechenland variieren stark, je nachdem ob man sich in Kliniken oder am Flughafen testen lässt. Antigen-Schnelltests kosten zwischen 15 Euro und 40 Euro, für einen PCR-Test werden zwischen 40 Euro und 70 Euro fällig.

Italien Für Corona-Tests in Italien müssen Einwohner und Touristen gleichermaßen zahlen. Die Preise dafür legen die Behörden der einzelnen Regionen fest. Ein Antigen-Schnelltest in Italien kostet zwischen 20 Euro und 50 Euro, ein PCR-Test liegt zwischen 50 Euro und 120 Euro. Kostenlose Schnelltests gibt es in Italien derzeit und bis September noch in zwölf Bahnhöfen des Landes, darunter Florenz, Mailand, Neapel, Palermo, Rom und Venedig.

Kroatien Wer als Tourist nach Kroatien einreist und ausreist, muss für den Corona-Test selbst aufkommen. Ein PCR-Test kostet dabei 65 Euro und ein Antigen-Schnelltest 20 Euro. 350 Teststationen für Touristen gibt es im ganzen Land verteilt, besonders viele an der Küste.

Portugal Je nach Labor und Klinik sind die Preise für Corona-Tests in Portugal sehr unterschiedlich. Für einen PCR-Test sind in der Regel 100 bis 120 Euro fällig, ein Antigen-Schnelltest kostet für Touristen zwischen 25 Euro und 40 Euro. Vorsicht bei der Einreise: Wer bei bei Ankunft in Portugal am Flughafen kein negatives Testergebnis vorzeigen kann, muss mit einer Geldstrafe von 100 Euro rechnen und sich kostenpflichtig testen lassen.

Spanien Corona-Tests für Einheimische und Touristen sind nur bei Covid-Symptomen oder Kontakt zu einer infizierten Person kostenlos. Getestet werden muss dann in einem öffentlichen medizinischen Zentrum. In anderen Fällen müssen Spanier und Touristen ihre Tests in privaten Labors machen lassen, wo die Preise stark variieren. Für einen Antigentest sind im Durchschnitt 50 Euro fällig, ein PCR-Test liegt bei etwa 100 Euro. Wer mit der Fluggesellschaft Vueling fliegt, kann seinen Corona-Test auch darüber organisieren: Die Preise liegen bei 35 Euro für den Antigen-Schnelltest und 85 Euro für den PCR-Test.

Tschechien Im Nachbarland Tschechien sind die Preise für Corona-Tests aus Sicht deutscher Touristen vergleichsweise niedrig. Das Gesundheitsministerium hat Höchstpreise festgelegt, und zwar circa 8 Euro für einen Antigentest und circa 24 Euro für einen PCR-Test.

Das Europäische Verbraucherzentrum (EVZ) hat zusammengefasst, wie die Regeln und Preise für Corona-Tests in allen 27 EU-Ländern sind. Zusätzlich sollten sich Urlauber vor ihrer Reise immer auch auf den Websites oder in der App des Auswärtigen Amtes informieren.

