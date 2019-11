"Dancing on Ice" 2019, Folge 2 heute: Peer Kusmagk muss ins "Skate off"

vor 3 Min.

Am 17.11.19 muss Peer Kusmagk in Folge 2 von "Dancing on Ice" 2019 im Skate off antreten. Welche Paare außerdem aufs Eis gehen erfahren Sie hier in der Vorschau.

Am Freitag ging es los mit " Dancing on Ice" 2019 und heute steht bereits die nächste Folge an. Die Zuschauer und die Jury haben Peer Kusmagk und seine Partnerin Kat Rybkowski in die Entscheidungsrunde, das sogenannte "Skate off" geschickt. Sie müssen gegen ein weiteres Eistanz-Paar antreten - nur ein Paar schafft es in die nächste Runde. Fans hatten sich unter anderem auf Twitter verärgert darüber geäußert, dass in der ersten Sendung nur die Hälfte der Paare aufgetreten ist und niemand die Show verlassen musste.

Welche Eistanz-Paare heute neben Peer Kusmagk und Kat Rybkowski aufs Eis gehen erfahren Sie hier in unserer Vorschau zu "Dancing on Ice" 2019.

"Dancing on Ice" 2019 Vorschau: Diese Paare gehen aufs Eis

Für fünf Eistanz-Paare geht es in der heutigen Sendung zum ersten Mal aufs Eis. Folgende Paare stellen sich heute der Jury und dem Vote der Zuschauer:

Sängerin und Schauspielerin Lina Larissa Strahl (21) und Joti Polizoakis (24)

(21) und (24) Fußball-Weltmeisterin Nadine Angerer (40) und David Vincour (35)

(40) und David Vincour (35) Sänger Joey Heindle (26) und Ramona Elsener (27)

(26) und (27) Schauspieler Eric Stehfest (30) und Amani Fancy (22)

(30) und Amani Fancy (22) Selfmade-Man Jens Hilbert (41) und Sabrina Cappellini (36)

"Dancing on Ice" am 17.11.19: Sarah Lombardi verzaubert die Eisfläche

Neben den regulären Auftritten wird in Folge 2 noch ein ganz besonderer Gast auf dem Eis das Tanzbein schwingen: Die "Dancing on Ice"-Siegerin der ersten Staffel, Sarah Lombardi, tritt gemeinsam mit ihrem Profi-Partner Joti Polizoakis auf. Die beiden sind ab dem 27. November bei der HOLIDAY ON ICE-Tour dabei und präsentieren ihre neue Performance erstmals bei "Dancing on Ice".

Dancing on Ice läuft heute Abend live im TV bei Sat.1 und im Stream bei Joyn. Alle weiteren Folgen sind dann immer freitags um 20.15 Uhr zu sehen. (AZ)

