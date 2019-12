10:18 Uhr

"Dancing on Ice" 2019, Folge 5: Peer Kusmagk ist raus

"Dancing on Ice", Folge 5 am 6.12.19: Eric Stehfest und Amani Fancy stellten einen Punkterekord auf.

"Dancing on Ice" ging gestern Abend mit Folge 5 und dem Thema "Weihnachten" in die nächste Runde. Eric Stehfest holte einen Punkterekord, Peer Kusmagk ist raus.

Folge 5 von " Dancing on Ice" 2019: Schauspieler Eric Stehfest (30) und seine Profi-Partnerin Amani Fancy (22) stellten mit ihrer Kür zu "The Power of Love" am Freitagabend einen neuen Punkterekord auf. Von allen drei Juroren bekamen die beiden volle zehn Punkte. Daniel Weiss (51) zeigte sich beeindruckt: "Das war für mich von allen Staffeln das Beste, was ich bisher gesehen habe." Den bisherigen Rekord der aktuellen Staffel hielt bis zum Freitag Lina Larissa Strahl (21) mit 27.5 Punkten.

Folge 5 von "Dancing on Ice": Peer Kusmagk unterliegt Nadine Angerer im Skate-Off

Moderator Peer Kusmagk (44) muss sich dagegen von der Eisfläche verabschieden. Im Skate-Off unterlagen er und seine Eistanz-Partnerin Kat Rybkowski (37) gegen Fußball-Weltmeisterin Nadine Angerer (41) und ihren Tanz-Partner David.

In Folge 5 von "Dancing on Ice" drehte sich alles um das Thema Weihnachten. Passend zum Nikolaus-Tag performten die sechs verbliebenen "Dancing on Ice"-Paare Tänze zu den größten Weihnachtshits - von "Jingle Bell Rock" über "Ave Maria" bis "Last Christmas" - und versuchten die Jury, bestehend aus Katarina Witt, Judith Williams und Daniel Weiss, von ihrem Können zu überzeugen.

"Dancing on Ice" - Folge 5 am 6.12.19 mit Gastauftritt einer Eiskunstlauf-Ikone

Zum Nikolaus-Tag konnten sich Kandidaten und Zuschauer außerdem auf ein weiteres Highlight freuen: Eiskunstlauf-Star und Olympiasiegerin Aljona Savchenko meldete sich aus ihrer Babypause auf dem Eis zurück und gab eine Kür der Meisterklasse zum Besten: Gemeinsam mit einigen Nachwuchstalenten aus der "Holiday On Ice Academy" eröffnete sie die Show.

Im Halbfinale am nächsten Freitag kämpfen nun noch Nadine Angerer, Lina Larissa Strahl, Eric Stehfest, André Hamann und Joey Heindle um den Titel.

