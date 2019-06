vor 41 Min.

"Dark", 2. Staffel: Wann ist Start, worum geht's und was zeigt der Trailer?

Schauspieler Louis Hofmann in einer Szene der deutschen Netflix-Serie «Dark». Dark 2. Staffel: Wann ist Start, worum geht`s & was zeigt der Trailer?

Die deutsche Netflix-Serie Dark geht am 21. Juni 2019 an den Start mit der 2. Staffel. Hier finden Sie Infos zur Handlung, können den Trailer ansehen - und wir verraten zudem die Schauspieler-Besetzung und sagen, wo man Dark, Staffel 2, im Stream sehen kann.

Dark ist eine deutsche Fernseh-Serie für den Streaming-Dienst Netflix. Es war die erste Netflix-Serie, die in Deutschland erdacht, gemacht und verfilmt wurde. Staffel 1 wurde im Dezember 2017 veröffentlicht. Die Dreharbeiten für die 2. Staffel in Berlin starteten am 25. Juni 2018. Diese Woche am Freitag (21. Juni 2019) startet nun Dark, Staffel 2, auf Netflix in Deutschland. Schon vor der Veröffentlichung der 2. Staffel gab der Regisseur Baran bo Odar bekannt, dass eine Staffel 3 beauftragt wurde.

Hier finden Sie Infos zur Handlung, können den Trailer ansehen und wir verraten zudem die Besetzung, die Schauspieler und sagen, wo man Dark, Staffel 2, im Stream sehen kann.

Dark, Staffel 2: Worum geht es, was ist die Handlung?

Die Netflix-Serie Dark handelt von vier Familien aus einer deutschen Kleinstadt. Als zwei Kinder verschwinden, wird das Leben der Erwachsenen völlig aus der Bahn geworfen. Hinweise reichen bis in die Jahre 1986 und 1953 zurück. Wer hat wohl die Tat begangen und vor allem wann?

So geht es in Staffel 2 wahrscheinlich weiter: Bekannt ist bislang eine Rückkehr der Figuren Jonas (gespielt von Louis Hofmann), Ulrich (gespielt von Oliver Masucci), Martha (gespielt von Lisa Vicari), Magnus (gespielt von Moritz Jahn) und Franziska (gespielt von Gina Alice Stiebitz). Der Handlungsfaden soll in der Zukunft liegen, in einem postapokalyptischen Szenario des Jahres 2052, das am Ende von Staffel 1 angedeutet wurde.

2. Staffel der Netflix-Serie Dark - das ist der Trailer

Hier können Sie den Trailer zu Staffel 2 von Dark ansehen:

Dark, 2. Staffel im Stream: Wo gibt es ein Streaming?

Wer die 2. Staffel von Dark ansehen möchte, kann das aktuell nur auf dem Streaming-Portal von Netflix.

Dark, Staffel 2, der Cast: Das ist die Besetzung der deutschen Netflix-Serie

In Dark spielen sehr viele Charaktere mit und nur Fans behalten wirklich den Überblick, welcher Schauspieler welche Besetzung bzw. Rolle innehat. Hier finden Sie eine Übersicht über die Besetzung bzw. die Schauspieler von Dark.

Weitere Infos zu Dark

Produktionsfirma: Wiedemann & Berg Filmproduktion

Länge: 45 bis 55 Minuten

Episoden: 10 in 1

Genre: SciFi, Mystery, Thriller

Titelmusik: Apparat (mit Soap&Skin) – Goodbye

Regie: Baran bo Odar

Idee: Jantje Friese, Baran bo Odar

Drehbuch: Jantje Friese, Martin Behnke

Produktion: Max Wiedemann, Erik Barmack, Baran bo Odar, Jantje Friese, Justyna Müsch

Musik: Ben Frost

Kamera: Nikolaus Summerer

Erstveröffentlichung: 1. Dezember 2017 auf Netflix

