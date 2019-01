vor 53 Min.

"Der Bachelor" 2019, Folge 4: Heute gibt es den ersten Kuss für Bachelor Andrej Panorama

In Folge 4 bei "Der Bachelor" 2019 wird es romantisch: Es kommt zum ersten Kuss zwischen Andrej und Kandidatin Jennifer. Die sorgt beim Gruppendate für Ärger.

Die vierte Folge von "Der Bachelor" 2019 hat Alles: Intrigen und Eifersucht, einen ersten Kuss und ein adrenalinreiches Date.

Andrej trifft sich mit Cecilia, Christina, Vanessa, Nadine und Jennifer zum Gruppendate. Beim gemeinsamen Basketball-Körbewerfen soll man sich näher kommen. Doch die selbstbewusste Jennifer beansprucht die volle Aufmerksamkeit des Bachelors. So unterbricht Jennifer sogar ein Einzelgespräch von Andrej und Nadine. Da dieser Jennifer auch noch gewähren lässt, können die anderen Kandidaten ihre Enttäuschung kaum verbergen.

Nadine und die anderen Kandidatinnen sind äußerst angefressen über Jennifers offensives Verhalten. Droht hier der große Zickenkrieg in Folge 4?

Folge 4: Erster Kuss zwischen Jennifer und Andrej bei "Der Bachelor" 2019

Doch Jennifer scheint alles richtig zu machen. Sie bekommt trotz oder vielleicht genau wegen ihrer offensiven Art ein romantischen Einzeldate mit Bachelor Andrej. Und zwischen Jennifer und Andrej scheint die Chemie zu stimmen. Es kommt zum ersten Kuss! Jennifer fordert Andrej daraufhin auf ihr pochendes Herz zu ertasten.

Auf Tuchfühlung geht der Bachelor beim zweiten Gruppendate. Beim Bachata-Unterricht möchte Andrej die Hüftschwung-Fähigkeiten von Sina, Kimberley, Ernestine, Steffi, Eva und Nathalia testen. Die Brasilianerin Nathalia kann hier natürlich beim Bachelor punkten. Zwischen ihr und Andrej kommt es in Folge 4 auch zum Einzeldate. Denn dieser möchte die Nachzüglerin besser kennenlernen. Doch nach dem Date bricht Nathalia in Tränen aus. Ob es Tränen der Freude oder Enttäuschung sind, wird sich heute Abend herausstellen.

Der Bachelor 2019: Adrenalinreiches Date in Folge 4

Claudia und Andrej fahren im Jeep zum Date. Denn Andrej will mit Claudia einen adrenalinreichen Sprung in die Tiefe wagen. Sie ist allerdings von der Idee noch nicht ganz so begeistert. Doch sie gibt sich einen Ruck und wagt den Schritt in die Tiefe. Danach werden Claudia und Andrej mit einem Dinner belohnt. Dabei kommen sie sich am Ende eines aufregenden Einzeldates bei einem Glas Wein am Abend näher.

Und wie am Ende jeder Folge muss sich Bachelor Andrej in der Nacht der Rosen entscheiden: Bei welcher der Damen schlägt sein Herz höher? Welche möchte er noch besser kennenlernen? Und wer fliegt raus?

Die vierte Folge "Der Bachelor" läuft am Mittwochabend um 20.15 Uhr auf RTL. (AZ)

Themen Folgen