10:02 Uhr

Deutscher Wetterdienst warnt vor schweren Gewittern Panorama

Ab Freitagmittag sollen teils schwere Gewitter über die Region ziehen. Der Deutsche Wetterdienst warnt vor Starkregen, Hagel und Stürmen.

Am Freitagnachmittag kann es in der Region ungemütlich werden: Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt in einer Vorabinformation vor teils schweren Gewittern ab den Mittagsstunden.

Die größte Gefahr gehe Hagelkörnern bis zu drei Zentimetern Größe sowie Starkregen aus. Teilweise sei mit extremen Regenmengen über 60 Litern pro Quadratmeter zu rechnen.

Darüber hinaus können laut DWD Sturmböen bis 75 Kilometern pro Stunde auftreten. In der Nacht soll das Unwetter langsam wieder abklingen.

Bereits am Donnerstagabend wüteten Unwetter über Deutschland

Im Südwesten und Westen Deutschlands haben schwere Unwetter am Donnerstagabend Schäden verursacht. Keller und Straßen wurden überflutet, in Frankfurt und Stuttgart kam es zu Flugausfällen.

Die Stuttgarter Feuerwehr musste zu mehreren hundert Einsätzen ausrücken. Im Norden der Stadt spülten die Wassermassen mehrere Autos weg. In einer Unterführung mussten sich Menschen auf die Dächer ihrer im Wasser stehenden Fahrzeuge retten.

Am Flughafen Stuttgart wurde am Donnerstagabend die Abfertigung für drei Stunden eingestellt. 24 Starts und 23 Landungen wurden nach Angaben einer Flughafensprecherin gestrichen. Bei weiteren Flügen gab es Verspätungen. Auch am Flughafen Frankfurt am Main fielen am Donnerstag wegen des Unwetters rund 200 Flüge aus.

In Nordrhein-Westfalen gab es ebenfalls Unwetterschäden. Die Feuerwehr Essen meldete am Donnerstagabend "sturzbachartige Regengüsse", die zu überfluteten Kellern und Straßen sowie umgestürzten Bäumen führten. Die Helfer mussten zu knapp 120 Einsätzen ausrücken. In Bad Dürkheim in Rheinland-Pfalz kam es wegen des Starkregens zu einem Erdrutsch an einem Hang. Zwei Einfamilienhäuser mussten geräumt werden.

So verhalten Sie sich bei Unwettern und Starkregen richtig

Zum richtigen Verhalten bei Unwetter und Starkregen hat die Feuerwehr München Tipps:

Meiden Sie ungeschützte Orte, an denen Sie von Hagel oder von vom Sturm mitgerissenen Gegenständen getroffen werden könnten und suchen Sie Schutz in einem Gebäude.

Wenn noch ausreichend Zeit ist, sichern Sie draußen bewegliche Gegenstände wie Gartenmöbel, Fahrräder etc.

Schließen Sie bei Hagel und Wirbelstürmen die Fenster und halten Sie sich von ungeschützten Öffnungen fern.

Ist jemand verletzt, leisten Sie Erste Hilfe und rufen Sie gegebenenfalls den Notruf 112.

Wenn durch Überflutung Heizöl oder andere gefährliche Substanzen freigesetzt worden sind, rufen Sie die Feuerwehr 112 an. (AZ, afp)

Themen Folgen