"Die Alm" 2021: Kandidat Hollywood Matze ist raus

Bei "Die Alm" 2021 war der Youtuber Hollywood Matze als Kandidat mit dabei. Hier im Porträt stellen wir Ihnen den 47-Jährigen näher vor und verraten seinen Namen, Beruf und Wohnort.

Nach über zehn Jahren Pause kehrt die Reality-Show " Die Alm – Promischweiß & Edelweiß" ab sofort mit neuen Folgen und Kandidaten ins deutsche Fernsehen zurück. Premiere feierte die Show im Jahr 2004. Acht Jahre später flimmerte 2011 schließlich Staffel zwei über die TV-Bildschirme der Deutschen. Und nun läuft seit dem 24. Juni 2021 die drittel Staffel des Formats, welches beim TV-Sender ProSieben ausgestrahlt wird.

In der neuen Staffel sind wieder zehn ganz unterschiedliche und mehr oder weniger bekannte prominente Gesichter mit dabei. Sie alle ziehen gemeinsam in eine kleine Almhütte, in der sie zwei Wochen miteinander verbringen. Statt Luxus wartet auf die Kandidaten dort das einfache und karge Bergbauernleben. Die zehn Promis müssen nicht nur auf Internet und ihre Smartphones verzichten, es gibt auch kein fließendes Wasser, keine Heizung, keinen Strom und keinerlei Privatsphäre für sie, denn auf dem gesamten Gelände sind Kameras verteilt. Durch die Show führen dieses Mal Collien Ulmen-Fernandes und Christian Düren.

Als Teilnehmer der dritten Staffel war auch der mittlerweile rausgeflogene Matthias Schneider dabei, besser bekannt als Hollywood Matze. Der Fitness-Influencer wurde durch seinen eigenen Youtube-Kanal bekannt, welcher innerhalb kürzester Zeit sehr große Erfolge und hohe Klickzahlen verbuchen konnte. Hier in unserem Porträt stellen wir Ihnen Hollywood Matze näher vor.

"Die Alm" 2021: Kandidat Hollywood Matze im Porträt - Alter, Wohnort, Beruf

Name: Matthias Schneider

Alter : 47 Jahre

: 47 Jahre Geburtsjahr : 1974

: 1974 Geburtsort : Berlin

: Wohnort : Hamburg

: Beruf: Bodybuilder und Youtuber

Hollywood Matze bei "Die Alm" 2021: Vom Klomann zum Youtube-Star

Matthias Schneider, so der bürgerliche Name von Hollywood Matze, wurde im Jahr 1974 in Berlin geboren. Der 47-Jährige durchlebte eine sehr schwere Kindheit und Jugend und brach unter anderem die Schule ab. Mit 15 Jahren kam er ins Heim und schaffte es seinen Schulabschluss nachzuholen. Anschließend begann er eine Ausbildung als Maler und Lackierer, die er allerdings nicht beendete.

Danach hielt sich Hollywood Matze mit verschiedenen Jobs über Wasser. So war er unter anderem als Bauarbeiter, Türsteher, Kohleträger, Geldeintreiber, Personal Trainer und auch als Klomann tätig. Im Herbst 2020 eröffnete der gebürtige Berliner seinen eigenen Youtube-Kanal und schaffte es innerhalb kürzester Zeit, sich eine Fanbase von mehr 200.000 Followern aufzubauen. In seinen Videos verrät der Bodybuilder wie er sich selbst fit hält und zeigt seinen Anhängern dabei immer wieder auch ganz private Momente aus seinem Leben.

"Die Alm" bei ProSieben: Kandidat Hollywood Matze hat Höhenangst

Auf die Frage, was er sich von seiner Teilnahme an der Show erwartet, äußerte sich Hollywood Matze im Interview mit ProSieben so: "Wenn nicht jetzt, wann dann? Ich würde ja auch sagen: Ich bin jung und brauche das Geld – aber ich bin ja eher alt und grau. Brauche aber trotzdem das Geld."

"Aber Spaß beiseite. Ich wollte einfach mal eine neue Herausforderung angehen. Ich will einfach wissen, wie ich mit den ganzen Kameras und den ganzen Leuten so reagiere. Ich habe ja zum Beispiel auch echt Höhenangst – vielleicht wird das auch mein Verhängnis. Ich will wissen, wie weit ich gehen werde."