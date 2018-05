Diese Playlist hört Alexander Gerst zum Start ins All

vor 28 Min.

In weniger als zwei Wochen startet Alexander Gerst zu seiner zweiten ISS-Mission. Jetzt hat er die Musik vorgestellt, die er beim Start ins All hören wird.

Von Sabrina Leretz

Weltraumfans fiebern dem Tag entgegen, an dem Raumfahrer Alexander Gerst alias "Astro-Alex" ins All startet. Am 06. Juni – in knapp zwei Wochen – wird die Rakete von Baikonur aus die Erde verlassen. An Bord: Russe Sergej Prokopjew, US-Amerikanerin Serena Auñón-Chancellor – und Alexander Gerst aus Künzelsau in Baden-Württemberg.

Dass sich so ein Raketenstart auch mal in die Länge ziehen kann, weiß "Astro-Alex" spätestens seit seiner ersten Mission zur Raumstation ISS. Deswegen dürfen die Raumfahrer eine Stunde vor dem Start während der Drucktests Musik über Funk hören.

Für seine Playlist ließ sich Alexander Gerst von den Musikwünschen seiner Fans inspirieren. Via Twitter ließ sich der 42-Jährige Liedvorschläge schicken. Diese neun Lieder wird "unser Mann im All" beim Start zu seiner zweiten Weltraum-Mission hören:

Platz Neun belegt "Sunny Road" von Emilia Torrini. In dem Lied geht es um ein Wiedersehen nach langer Reise. Ob "Astro-Alex" schon jetzt dem Wiedersehen mit seinen Freunden und der Familie entgegenfiebert?

Auch Platz Acht handelt vom Heimkehren. "Destiny" von Zero 7 endet mit der passenden Phrase "I'll fly, I'll fly home" – "Ich werde fliegen, ich werde nach Hause fliegen".

Platz Sieben ist ein deutscher Klassiker. "Heute hier, morgen dort" von Hannes Wader erschien erstmals 1972. Das Lied lädt zum Träumen ein: von Aufbruch, von Neuanfang, vom Losfliegen...

Auf Platz Sechs ist "Five Minutes" von Her gelandet. Anders als der Songtext "All I need is five minutes (...) like a ride on a rocket" ("Alles was ich brauche, sind fünf Minuten (...) wie der Ritt auf einer Rakete") wird Gersts Reise zur ISS allerdings etwas länger dauern als fünf Minuten.

Platz Fünf dürfte kaum jemanden überraschen. Mit "Astronaut" von Sido feat. Andreas Bourani im Ohr wird Alexander Gerst schon eine Stunde vor Raketenstart innerlich abheben.

Platz Vier belegt "When You Go Forward" der russischen Band Triangle Sun feat. Lena Kaufman. In Russland wird auch Gersts Rakete am 06. Juni zur ISS-Mission aufbrechen.

Auf Platz Drei ist ein futuristischer Klassiker gelandet: In "Die Mensch-Maschine" von Kraftwerk aus dem Jahr 1997 spielen Roboter die Hauptrolle. Ob die Musiker damals schon ahnten, wie weit uns Technik heute bringt?

Auch Platz Zwei wird Alexander Gerst in Weltraum-Stimmung bringen. In "Castle In The Snow" singen The Avener und Kadebostany: "I wanna be floating in space (...) I can see the sky" – "Ich möchte im Weltraum schweben (...) Ich kann den Himmel sehen".

Auf den Platz Eins seiner Playlist stellte "Astro-Alex" die Musik der TV-Zeichentrickserie "Captain Future". Anfang der 80er-Jahre wurde die Serie im Fernsehen ausgestrahlt. Die Handlung spielt sich im Weltraum ab – ist als Hintergrundmusik für den Start ins All also wie gemacht.

Schon bei seinem ersten Raketenstart zur ISS vor vier Jahren hörte Alexander Gerst Musik. Damals hörte er unter anderem "Major Tom (Völlig losgelöst)" von Peter Schilling, "Über den Wolken" von Reinhard Mey und „Rückenwind“ von Hip-Hop-Sänger Thomas D..

Die drei Raumfahrer sollen etwa ein halbes Jahr im All bleiben. Alexander Gerst soll im Herbst als erster Deutscher das Kommando auf der ISS übernehmen. (mit dpa)

