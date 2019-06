16:31 Uhr

Facebook bringt seine Dating-Funktion wohl 2020 nach Europa

Facebook führt einem Medienbericht zufolge Anfang nächsten Jahres seine Dating-Funktion in Europa ein. Doch noch ist unklar, in welchen Ländern genau.

Anfang nächsten Jahres will Facebook in Europa seine Dating-Funktion einführen. Das berichtet die Bild unter Berufung auf die Leiterin der App, Fidji Simo. Laut dem Bericht ist die Funktion bereits in 19 Ländern verfügbar. Kommendes Jahr soll sie in den USA ausgerollt werden. Die Funktion sehe ein eigenes Dating-Profil vor, das von der eigentlichen Facebook-Plattform getrennt ist.

Facebooks Dating-Funktion soll 2020 in Europa starten

Eine weitere Funktion wird "Secret Crush" sein: Damit sollen Facebooknutzer in ihrer Freundesliste heimliche Verehrer finden. Diese Neuheit sei bei der Facebookkonferenz "F8" vorgestellt worden. Facebooks Dating-Funktion soll dem Bericht zufolge mit seinen "diskreten Kontakt-Funktionen" besser geeignet sein als Tinder, um die "wahre Liebe" zu finden.

Die Facebookmanagerin kündigte gegenüber dem Blatt außerdem an, einen noch stärkeren Fokus auf Gruppen zu legen. „Wir erleben es immer wieder, dass Menschen etwas in Gruppen veröffentlichen, das sie nicht mit Freunden oder Familien teilen würden, weil sie das Gefühl haben, dass sie in der Gruppe auf mehr Verständnis für ihr Anliegen stoßen", zitiert die Bild Simo. (AZ)

Themen Folgen