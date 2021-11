Thanksgiving in den USA: Millionen warten auf ihren Truthahn

Millionen Familien in den USA wollen Thanksgiving feiern. Doch Lieferengpässe beim Federvieh erschweren das. Für die Republikaner steht der Schuldige fest: Präsident Biden.

Der Geflügelhändler am Eastern Market in Washington drängt zu einer raschen Entscheidung. "Die habe ich noch nachgeordert", sagt er und deutet auf die zwei Dutzend in Plastikfolie eingeschweißten Truthähne in seiner Vitrine: "Aber heute Abend werden sie weg sein." Ausgeräumt ist bereits das Regal mit Pekannüssen und getrockneten Cranberrys beim Händler Joe um die Ecke. Und bei der Filiale der Supermarktkette Giant gibt es keinen Maissirup mehr.

Es ist mal wieder Ende November und damit die Zeit des amerikanischsten aller Feste: Thanksgiving. Seit Wochen überbieten sich die Zeitungen mit Sonderbeilagen, in denen Tipps für die richtige Bratenfüllung, die unverzichtbare Beilage und die klebrig-süßen Pies samt passender Weine gegeben werden. Präsident Joe Biden hat im Rosengarten des Weißen Hauses wie üblich ein Exemplar des Federviehs begnadigt. An den Flughäfen herrscht Chaos. Millionen Amerikaner sind unterwegs, um an diesem Donnerstag mit Angehörigen, Freundinnen und Freunden zu feiern.

Thanksgiving ist auch in normalen Jahren ein Stresstest

Auch wenn die Herleitung des Truthahn-Festes aus der Ankunft der Pilgerväter vor 400 Jahren historisch umstritten ist und der Mythos vor allem von der Geflügelindustrie befeuert wird: Thanksgiving gehört zu den USA wie die Freiheitsstatue. Schon zu normalen Zeiten setzt das idealerweise harmonische Festessen am Familientisch viele Amerikanerinnen und Amerikaner einem echten Stresstest aus. Doch in diesem Jahr kommen mit der Corona-Pandemie, der Teuerung und den Lieferengpässen noch besondere Herausforderungen hinzu.



Knusprig und für zehn Leute ausreichend: ein Thanksgiving-Truthahn. Foto: Larry Crowe, ap, dpa

"Das einzige, mit dem der Truthahn dieses Jahr ausgestopft wird, ist die Inflation", wettert der republikanische Kongressabgeordnete Ben Cline auf Twitter. Seit Wochen posten seine Parteifreunde Fotos von Festbraten mit Dollar-Zeichen. "Bidens Thanksgiving-Steuer" steht daneben. Seit eine Moderatorin des Senders NBC halb scherzhaft empfohlen hat, auf das Geflügelfleisch zu verzichten, ist das Thanksgiving-Fest endgültig mitten in den Kulturkampf geraten, der das Klima in den USA immer mehr vergiftet. "Das ist krank", empörte sich Donald Trumps einstiger Innenminister Chad Wolf: "NBC hat den Verstand verloren!"

Wo ist das Cranberry-Kompott für den Truthahn?

Zur Wahrheit gehört freilich, dass Truthahn - solange man sich mit der gängigen, konventionellen Variante aus der Tiefkühltruhe zufrieden gibt - ein relativ preisgünstiges Fleisch ist. Zwar ist nach Berechnungen des amerikanischen Bauernverbandes der Durchschnittspreis für einen sieben Kilogramm schweren Vogel in diesem Jahr um stolze 24 Prozent auf 23,99 Dollar gestiegen. Doch davon werden zehn Leute satt. Für den Einzelnen dürften die um mehr als 50 Prozent gestiegenen Benzinpreise bei der Heimfahrt deutlich mehr ins Gewicht fallen. Auch Mietwagen sind so teuer wie lange nicht, und die Kosten für Flugtickets zeigen ebenfalls deutlich nach oben, seit sich die Ausbreitung der Corona-Pandemie in den USA im Spätsommer zu verlangsamen schien. Inzwischen weist die Kurve mit den Infektionen wieder nach oben und bewegt sich auf die Marke von 100.000 pro Tag zu. Doch viele Menschen in den USA wollen, nachdem sie im vorigen Jahr zu Hause geblieben sind, dieses Mal nicht auf die Familienfeier verzichten.

Rund 53 Millionen Leute sind nach Schätzungen des Automobilclubs AAA derzeit unterwegs - fast so viele wie im Vor-Corona-Jahr 2019. Entsprechend ist die Nachfrage nach Truthähnen, Füllung und den unverzichtbaren Beilagen gestiegen. Im Zusammenspiel mit dem Arbeitskräftemangel und den stotternden Lieferketten hat das mancherorts zu leeren Truhen oder Regalen geführt. Das verfügbare Angebot an Truthähnen ist laut Wall Street Journal zuletzt auf 40 Prozent der Normalmenge gesunken. Schwer zu finden sind auch das Cranberry-Kompott und die vorgefertigte Bratensauce: Wegen der Aluminiumknappheit gehören Dosen zur Mangelware.

Die nervige Suche nach den Zutaten kommt also noch zum aufwändigen Kochvorgang dazu, den die New York Times auf vier Stunden veranschlagt, wenn man das von Fachleuten empfohlene mehrtägige Einlegen in Lake nicht mitrechnet und sich mit einem simplen Rezept begnügt.

Das alles sei ganz schön viel Aufwand, merkte der Kolumnist David Von Drehle in der Washington Post neulich ketzerisch an - zumal das Ergebnis regelmäßig eher medioker ausfalle: "Ich sage nicht, dass Truthahn schlecht schmeckt. Ich sage, dass er fast geschmacklos ist." Eine bittere Wahrheit. Tatsächlich findet sich der fade Vogel in anspruchsvollen amerikanischen Restaurants außerhalb der Saison nicht auf der Speisekarte. Auf die Tradition zu Thanksgiving verzichten möchte aber selbst Von Drehle nicht: "Es ist das Ritual, auf das es ankommt", lenkt er am Ende seiner Truthahn-Tirade ein.