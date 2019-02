vor 19 Min.

"GNTM" 2019, Folge 4: Winnie Harlow coacht heute in Los Angeles Panorama

Heute Abend läuft auf ProSieben wieder "Germany's Next Topmodel" mit Heidi Klum. Was Zuschauer erwarten dürfen, lesen Sie hier.

Bereits in Folge 3 von "GNTM" 2019 kündigte Heidi Klum an, auf was sich viele Kandidatinnen von Anfang an freuten: Sie reisen in die Stadt der Engel - nach Los Angeles. Dort beziehen sie die Model-Villa und treffen verschiedene Persönlichkeiten, die ihnen Tipps für einen guten Start ins Model-Business geben können.

Winnie Harlow gibt bei "GNTM" 2019 Tipps zum Umgang mit Medien

Topmodel Winnie Harlow unterstützt Heidi Klum in der heutigen Folge als Gastjurorin bei "GNTM" 2019. Vorab gibt sie den Kandidatinnen jedoch Tipps für den erfolgreichen Umgang mit Medien. Dieser sei aus der heutigen Welt nicht mehr wegzudenken. Winnie Harlow stellt dabei für Heidi Klum die optimale Besetzung für das Coaching dar: „Winnie Harlow ist ein international erfolgreiches Topmodel. Sie ist durch ihre Pigmentstörung bekannt geworden und mittlerweile hat sie über fünf Millionen Fans auf Instagram. Somit ist sie ein großes Vorbild, was die professionelle Nutzung von Social Media angeht.“

Die Gastjurorin stellt den Kandidatinnen bereits kurz nach ihrer Ankunft in L.A. eine Aufgabe: Innerhalb von fünfzehn Minuten sollen die Nachwuchsmodels in zwei Teams das perfekte Video mit dem Smartphone generieren. „Beim Thema Social Media ist es sehr wichtig, auf Feinheiten zu achten. Ein winziges Detail kann einen Post ruinieren oder sogar einen Job vermasseln, für den du etwas postest.“, betont Harlow.

Intergalaktisches Shooting in Folge 4 von "GNTM" 2019

Das heutige Shooting findet vor einer besonderen Kulisse statt. Star-Fotograf Christian Anwander freut sich bereits auf die Arbeit mit den Kandidatinnen: „Die Mädchen shooten heute in einem ganz besonderen Set. Es wird intergalaktisch. Sie sind knallbunte Stewardessen auf der Reise durch das All.“ Das erhaltene Foto soll nach dem Teaching von Winnie Harlow jedoch nicht ungenutzt bleiben: Direkt im Anschluss sollen die Fotos der Nachwuchsmodels auf Instagram gepostet werden. Für das Foto mit den meisten Likes winkt auch auch begehrter Preis: Die Kandidatin die es schafft, am meisten Likes zu generieren, ist automatisch eine Runde weiter.

Catwalk-Kunst in Folge 4 von "GNTM" 2019

Auch der obligatorische Walk vor der Entscheidung verlangt den Kandidatinnen diesmal einiges ab. Sie sollen die extravaganten Kreationen von Stardesignerin Marina Hoermanseder präsentieren. Die Looks sind besonders bei Stars wie Lady Gaga, Nicki Minaj oder Rihanna begehrt, jedoch nicht einfach zu tragen, wie Heidi betont: „Statt klassischer Abendkleider warten heute kleine Kunstwerke auf die Kandidatinnen. In manchen kann man nur schwer laufen, andere behindern sogar die Sicht. Ich bin gespannt, wer die ausgefallenen Kreationen mit Leben füllen kann.“

Welche Kandidatinnen die Herausforderungen meistern und eine Runde weiter kommen, sehen Zuschauer heute Abend um 20.15 Uhr auf ProSieben.

