Gewalt

17:46 Uhr

Mehr Waffengewalt in New York: So schlimm wie Corona?

Nur einer von tausenden Einsätzen in den USA: Schwer bewaffnete Polizisten sichern im Dezember 2019 den Tatort einer stundenlangen Schießerei in der Nähe New Yorks. Am Ende sind mehrere Menschen tot.

Plus In den vergangenen Wochen sterben mehr Menschen in New York durch Schüsse als an Corona. Der Gouverneur ruft deshalb den Notstand aus. Was heißt das für den Saat?

Von Stephanie Lorenz

Allein am Wochenende des Nationalfeiertags sind im Bundesstaat New York mindestens 50 Personen durch Schüsse verletzt worden. Mehr als zwei Dutzend davon rund um diesen 4. Juli in New York City. „Wenn man sich die aktuellen Zahlen ansieht, sterben mehr Menschen an Waffengewalt und Verbrechen als an Covid-19“, sagt Gouverneur Andrew Cuomo danach – und ruft den Katastrophenfall aus. Was bedeutet das für den Bundesstaat?

