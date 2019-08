vor 23 Min.

Greta Thunberg startet Segelreise über den Atlantik

Greta Thunberg wird am UN-Klimagipfel in New York teilnehmen und überquert dafür mit den Profiseglern Boris Herrmann und Pierre Casiraghi ab heute den Atlantik.

Von Anna Hell

Vor knapp einem Jahr, am 20. August 2018, fing alles an. Greta Thunberg begann ihren "Schulstreik fürs Klima" vor dem Reichstag in Stockholm. Seitdem ist viel passiert: Die 16-Jährige hielt eine Rede bei der UN-Klimakonferenz im polnischen Katowice, traf Aktivisten wie Jane Goodall, erhielt den Sonderpreis der Goldenen Kamera in der Kategorie Klimaschutz, zierte das Cover des Time-Magazins als "Next Generation Leader", veröffentlichte ihre Redemanuskripte, erhielt den "Prix Liberté" zum D-Day-Jahrestag in der Normandie, besuchte den Hambacher Forst und wurde zuletzt von der britischen Zeitschrift GQ zum "Game Changer Of The Year" gekürt. Nebenbei mobilisierte die schwedische Klimaaktivistin weltweit Hunderttausende Menschen, sich der Bewegung "Fridays for Future" und den wöchentlichen Schulstreiks anzuschließen.

Atlantik-Reise von Greta Thunberg dauert voraussichtlich zwei Wochen

Nun will Greta Thunberg ihren Einsatz im Kampf gegen die Klimakrise ausweiten und startete am Mittwoch in Plymouth im Südwesten Englands ihre 3000 Seemeilen lange Reise in die Vereinigten Staaten. Und zwar mit einem Segelboot, da sie aus Gründen des Klimaschutzes generell nicht fliegt. Ende Juli verkündete die Klimaaktivistin über ihre Social-Media-Kanäle, dass die beiden Profisegler Boris Herrmann und Pierre Casiraghi sie mit der 18 Meter langen Hightech-Segeljacht "Malizia" über den Atlantik nach New York bringen werden. Zu der Crew zählen auch Thunbergs Vater Svante und ein Filmemacher, der eine Dokumentation über die Tour plant. Am Montag startete das Segelboot eine Probefahrt vor der Küste Englands.

Der britische Sender BBC begleitete das Segelboot bei der Probefahrt und dokumentierte in einem Video, wie spartanisch die Ausstattung an Bord ist: Keine Toilette, kein Kühlschrank, keine Heizung. Wie die taz berichtet, ernährt sich die Crew während der Überfahrt von gefriergetrockneter veganer Nahrung. Wie Herrmann BBC gegenüber erklärt, können sich die Passagiere an Bord auch nicht waschen und werden während der gesamten zwei Wochen dieselbe Kleidung tragen. Als Toiletten-Ersatz dient ein blauer Plastikeimer. Greta Thunbergs Fazit nach der Probefahrt: "Ich könnte etwas seekrank werden und es wird nicht angenehm." Doch die 16-Jährige bleibt optimistisch: "Wenn es sehr hart wird, muss ich einfach daran denken, dass es nur für zwei Wochen ist und dass ich dann zurück zur Normalität kann."

"I might feel a bit sea sick and it's not going to be comfortable"



Climate change activist Greta Thunberg will spend two weeks travelling across the North Atlantic on a boat to attend a crucial climate change conference in New York



[tap to expand] https://t.co/e9XrVVjBhN pic.twitter.com/NMxVM9abSV — BBC News (World) (@BBCWorld) 13. August 2019

Weltklimakonferenz: Greta Thunberg reist im Dezember weiter nach Chile

Die emissionsfreie Hochseejacht ist am späten Mittwochnachmittag in See gestochen, wie aus einer Meldung des britischen Senders BBC auf Twitter hervorgeht. Ein Video zeigt, wie das Segelboot den Hafen von Plymouth verlässt. Ob Greta Thunberg Präsident Donald Trump bei ihrer Ankunft in den USA umstimmen wird? "Nein!", antwortet die Jugendliche, bei der das Asperger-Syndrom diagnostiziert wurde, auf einer Pressekonferenz im Freien vor etwa 200 Journalisten und Schaulustigen. "Ich sage niemandem, was er zu tun oder zu lassen hat."

Profisegler Herrmann erklärte: "Uns ist klar, dass nicht jeder auf einer Hightech-Jacht übers Meer segeln kann ... Aber jeder kann in seinem Garten anfangen, etwas zu ändern. Und mit vielen kleinen Schritten können wir etwas erreichen."

Greta Thunberg departs Plymouth, onboard the Malizia II, a solar-powered racing yacht, bound for a climate conference in New Yorkhttps://t.co/LyP4G7kjAA pic.twitter.com/I6DnBrSzJe — BBC News (UK) (@BBCNews) 14. August 2019

Im September wird Greta Thunberg am UN-Klimagipfel vieler Staats- und Regierungschefs in New York teilnehmen, im Dezember steht in Chile die Weltklimakonferenz an. Rund um diese beiden zentralen Termine will sie an Klimaprotesten teilnehmen, Betroffene der Klimakrise sowie andere Aktivisten und Entscheidungsträger treffen. (mit dpa)

