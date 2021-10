Hochwasser

vor 47 Min.

Das Ahrtal nach der Flutkatastrophe: „Es wird eine große Narbe bleiben“

Plus Mehr als 130 Menschen verloren ihr Leben, als eine Jahrhundertflut im Ahrtal alles mit sich riss. Zwölf Wochen danach kämpfen viele dort noch immer mit den gravierenden Folgen.

Von Beate Au, Christian Kunst, Anke Mersmann und Daniel Wirsching

Genau zwölf Wochen nach der Jahrhundertflut in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen ist es im Rest des Landes doch erstaunlich ruhig geworden. Die Katastrophe ist kein Tagesgespräch mehr. Immer wieder bahnen sich einzelne Nachrichten ihren Weg in die breite Öffentlichkeit, aber es ist längst kein Nachrichtenstrom mehr, dem man kaum entkommen kann. So, wie damals auch etwa die Menschen an der Ahr dem Starkregen, dem Hochwasser, dem Schlamm nicht entkommen konnten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen