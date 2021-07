Hochwasser

15.07.2021

Hochwasserkatastrophe in Deutschland: Zu Besuch in einem Dorf in Trümmern

Plus In Schuld schwillt das Flüsschen Ahr zu einem Strom an, der Häuser und Autos mitreißt. Menschen retten sich auf Dächer, manche verlieren alles. Über ein Extremwetterereignis und seine extremen Folgen.

Von Beate Au, Jan Lindner und Daniel Wirsching

Helmut Lussi ist fassungslos, denn so was, nein, so was hat er in den vergangenen 65 Jahren noch nicht gesehen. Er ist der Bürgermeister von Schuld, einem 800-Einwohner-Ort in der Eifel. Malerisch gelegen „in einer engen Schleife der Ahr im engen Ahrtal“, wie es auf der Gemeinde-Homepage heißt. Doch die schöne grüne Landschaft, auf die man hier so stolz ist, hat sich braun verfärbt. Matsch, Geröll, Schutt. Und überall Wasser, dreckig-braunes Wasser.

