In Kanada werden 215 Kinder-Leichen von Ureinwohnern entdeckt

Foto: Andrew Snucins, The Canadian Press via ZUMA, dpa

Plus Grausige Funde legen erneut ein schamvolles Kapitel der kanadischen Geschichte offen: In Internaten wurden Kinder der First Nations bis zum Tod missbraucht.

Von Gerd Braune

Seit Jahren setzt sich Kanada schonungslos mit einem der dunkelsten Kapitel seiner Geschichte auseinander: der Unterdrückung und Misshandlung vieler Kinder der indigenen Völker Kanadas in staatlichen Internatsschulen. Nun haben neue grausige Funde diese Tragödie erneut ins Bewusstsein gerufen. In Kamloops wurden die sterblichen Überreste von 215 Kindern aus First Nations entdeckt. Premierminister Justin Trudeau äußert sich betroffen und das Parlament legte eine Schweigeminute ein.

