"Kitchen Impossible" 2020: Folge 3 heute am 23.2.20 mit Haya Molcho

Bei "Kitchen Impossible" 2020 heißt es heute: Tim Mälzer vs. Haya Molcho. Hier die Vorschau zu Folge 3 am 23.02.2020.

"Kitchen Impossible" 2020 kommt heute Abend mit Folge 3 auf Vox. Das Duell heißt: Tim Mälzer vs. Haya Molcho. Hier die Vorschau zu Folge 3 am 23.02.20.

" Kitchen Impossible" 2020 geht heute Abend am 23.02.20 mit Folge 3 und dem Duell zwischen Tim Mälzer und Haya Molcho weiter. Während es Tim Mälzer nach Rumänien und Jerusalem verschlägt, kocht Haya Molcho ihre Gerichte in Deutschland und Großbritannien. Auch in Folge 3 ist der Umgangston fröhlich, aber rau. Das veranlasst Mälzer zu fragen: "So gehst du mit Menschen um, die du magst?" Mehr zur heutigen Folge lesen Sie hier in der Vorschau.

"Kitchen Impossible" 2020 heute am 23.02.20 mit Folge 3 - Vorschau

Das sind die Informationen zur aktuellen Folge:

Nächste Folge

Folge 3 von "Kitchen Impossible" läuft heute am Sonntag, 23.02.20, ab 20.15 Uhr auf Vox.

Inhalt

In der heutigen Folge ist Tim Mälzer am Verzweifeln: In Rumänien soll er Polentaknödel auf traditionelle Weise zubereiten. Dabei stößt selbst der erfahrene Sternekoch an seine Grenzen. Fluchend wirft er den Kochtopf in den Garten und überlegt die Challenge abzubrechen.

Hier die Stationen und Gerichte im Überblick:

Tim Mälzer

Dreierlei Polentaknödel mit Forellenzakuska, Pilzen und Schafskäse in Kleinschenk ( Rumänien )

) Kebab mit Humus in Jerusalem ( Israel )

Haya Molcho

Geschmorte Rehschulter und Rehrücken mit Gemüse, Schupfnudeln und Johannisbeeren in Münstertal ( Deutschland )

) Cotechino Cappellacci auf Linsen in Norwich ( Großbritannien )

(AZ)

