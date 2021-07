Umsichtiges Verhalten im Urlaub ist eine Frage der weltweiten Solidarität

Die Voraussetzungen für einen Sommerurlaub trotz Corona-Pandemie sind dieses Jahr zwar besser, wir sollten aber angesichts der Delta-Variante nicht leichtsinnig werden.

Vorsicht ist nicht nur die Mutter der Porzellankiste, sondern auch des Reisekoffers. Wer jetzt in den Urlaub fährt, sollte sich vor allem gut erholen – dabei aber auch die Gefahr einer weiteren Corona-Welle im Herbst vor Augen haben. Im vergangenen Jahr, dem ersten Sommer in dieser Pandemie, verführten Sonne, Sand und Sangria zu viele Touristen zu Leichtsinn. So hatte das Virus leichtes Spiel und konnte sich in der kalten Jahreszeit wieder explosionsartig ausbreiten. Das darf kein zweites Mal passieren.

Corona-Impfung: Längst nicht alle Impfwilligen sind vollständig geschützt

Zum Glück sind die Voraussetzungen inzwischen deutlich besser, Hygiene- und Testkonzepte ausgereifter. Vor allem aber ist die Impfkampagne nach schleppendem Start gut vorangekommen. Immer mehr Bürger können mit einem europäischen Immunisierungsnachweis im Gepäck in die Ferien aufbrechen. Gerade ältere und chronisch kranke Menschen sind größtenteils geimpft. Doch es sind eben längst noch nicht alle, die das wünschen, vollständig geschützt. Für Kinder gibt es gar keinen zugelassenen Impfstoff. Schwere Corona-Verläufe bei Jüngeren sind zwar zum Glück sehr selten. Dennoch ist es für eine Entwarnung noch zu früh.

Die Delta-Variante des Coronavirus ist ein denkbar schlechtes Souvenir

Umsichtiges Verhalten im Urlaub ist zudem eine Frage der europäischen und weltweiten Solidarität. Viele Länder sind längst nicht so weit im Kampf gegen die Pandemie. Selbst in Staaten, die zeitweise als Impf-Champions galten, wo sich die Menschen schon wieder am Strand und in der Disco tummelten, als in Deutschland noch Lockdown herrschte, sind die Probleme zurück. Vielerorts schnellen gerade die Infektionswerte in die Höhe. Deswegen muss niemand auf den Urlaub verzichten.

Gerade nach den Anstrengungen der vergangenen Monate haben viele Menschen ein tiefes Bedürfnis nach Entspannung. Sich dabei an die gängigen Infektionsschutzregeln zu halten ist zumutbar. Die staatlich verordneten Test- und Quarantänepflichten sind es auch. Denn die besonders ansteckende Delta-Variante des Corona-Virus ist ein denkbar schlechtes Reise-Souvenir.

Lesen Sie dazu auch