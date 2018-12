Küblböck, WM, Mond: Danach haben die Deutschen 2018 bei Google gesucht

vor 56 Min.

Was interessierte Google-Nutzer 2018? Wonach wurde am häufigsten gesucht?

Fußball-WM, royale Hochzeit, Hitzewelle: Das Jahr 2018 hatte einiges zu bieten. Was die Deutschen in diesem Jahr am meisten bewegt hat, zeigen die Google-Trends.

Google ist die beliebteste Suchmaschine der Welt. Pro Sekunde bewältigt sie 65.000 Suchanfragen. Seit Jahresanfang sind bereits fast 2.000.000.000.000 Suchanfragen zusammengekommen. Wertet man alle Anfragen aus, erhält man ein gutes Bild darüber, was die Menschen 2018 besonders interessiert hat. Was hat die Deutschen bewegt? Welche Prominenten wurden am häufigsten gesucht, welches Ereignis beschäftigte uns? Der Überblick.

Der Google-Jahresrückblick: Diese Schlagzeilen interessierten die Deutschen

2018 war das Jahr der britischen Royals: Herzogin Kate bekam ihr drittes Kind und Prinz Harry heiratete seine Meghan. Die Deutschen wollten am Glück der Königsfamilie teilhaben - diesen Eindruck gewinnt man zumindest beim Blick auf die meistgesuchten Schlagzeilen. Aber auch die Wahlen in Hessen und Bayern beschäftigten uns. Auf Platz eins ist die Mondfinsternis gelandet.

Mondfinsternis Euro Lira Hochzeit Harry Meghan Chemnitz Hambacher Forst Hessen Wahl Landtagswahl Bayern DSGVO Kate Baby Thailand Höhle

Diese Persönlichkeiten suchten die Deutschen bei Google 2018

Meghan Markle hat nicht nur bei den Schlagzeilen die Nase vorn, sondern auch bei der Kategorie Persönlichkeiten. Gefragter war nur Daniel Küblböck, der seit seinem Sprung von einem Kreuzfahrtschiff als vermisst gilt. Mit Hans-Georg Maaßen und Horst Seehofer haben es auch zwei Politiker ins Ranking geschafft:

Daniel Küblböck Meghan Markle Jan Ullrich Hans-Georg Maaßen Demi Lovato Mesut Özil Horst Seehofer Tina York Sylvester Stallone Ella Endlich

Google 2018: Diese Abschiede suchten die Deutschen

In diesem Jahr sind einige Prominente gestorben. Schockiert hat die Deutschen vor allem der Tod von "Goodbye Deutschland"-Star Jens Büchner. Er war im November im Alter von 49 Jahren an Lungenkrebs gestorben. Auch nach dem DJ Avicii wurde nach seinem Tod im Frühjahr häufig gesucht.

Jens Büchner Avicii Mac Miller Stephen Hawking Stan Lee XXXtentacion Martin Haas Dieter Thomas Heck Anthony Bourdain Aretha Franklin

Diese Serien waren in den Google-Suchanfragen 2018 beliebt

Mit "Babylon Berlin" hat die ARD einen echten Volltreffer gelandet. Die Serie wurde bereits mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet. Mittlerweile haben die Dreharbeiten für die dritte Staffel begonnen. Auch in den Google-Suchanfragen hat die historische Krimiserie abgeräumt. Sie führt die Liste der Kategorie "Serien" an.

Babylon Berlin Bad Banks Tannbach Haus des Geldes Altered Carbon The Good Doctor Young Sheldon Lost in Space Gestüt Hochstetten Weissensee

Google-Jahresrückblick: Nach diesen Sportevents wurde 2018 gesucht

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft konnte ihren Titel bei der Weltmeisterschaft 2018 nicht verteidigen. Der Begeisterung der Deutschen an der WM tat das keinen Abbruch. Zumindest in der Google-Kategorie "Sportevents" holten die Deutschen mit der "WM" den ersten Platz. Auch die Handball- und Leichtathletik-Europameisterschaften standen hoch im Kurs.

WM Medaillenspiegel Olympia Deutschland Schweden Handball EM Nations League Olympia Eishockey Leichtathletik EM EM 2020 Public Viewing

Was, wo, wie: Die beliebtesten W-Fragen im Google-Ranking 2018

"Wer, wie, was? Wieso, weshalb, warum? Wer nicht fragt, bleibt dumm" - Das berühmte Kinderlied aus der Sesamstraße haben sich die Deutschen zu Herzen genommen. Auch in diesem Jahr löcherten wir Google mit Was-, Wo- und Wie-Fragen. Das wollten wir von der Suchmaschine wissen:

Die Was-Fragen

Eichenprozessions-spinner was tun? Was hilft gegen Wespen? Was sind Permanenzen? Was ist mit Daniel Küblböck? Was bedeutet Rs? Was hat Maaßen gemacht? Was ist in Chemnitz passiert? Was tun bei Hitze? Was sind Bitcoins? Was passiert bei einer Mondfinsternis?

Die Wo-Fragen

Wo ist der Mond? Wo ist die ISS? Wo liegt Uruguay? Wo läuft heute Fussball? Wo spielt Neymar? Wo ist Martin Schulz? Wo liegt Kroatien? Wo entspringt der Rhein? Wo regnet es gerade? Wo liegt Bali?

Die Wie-Fragen

Wie oft war Frankreich Weltmeister? Wie muss Deutschland spielen um weiter zu kommen? Wie heißt der Sohn von Kate und William? Wie heißt die Mutter von Niki Lauda? Wie lange bleibt die Hitze? Wie viele Zeitzonen gibt es? Wie alt ist Thomas Müller? Wie heißt Bibis Sohn? Wie heißt das WM Maskottchen? Wie alt ist Prinz Harry? (AZ)

