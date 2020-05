vor 16 Min.

"Let’s Dance" 2020, Folge 11: Das waren die Tänze gestern im Halbfinale

"Let’s Dance" 2020: In Folge 11 Gestern ging es um den Einzug ins Finale. Alle Infos über Tänze und Kandidaten erhalten Sie hier in unserem Nachbericht.

"Let’s Dance" neigt sich langsam aber sicher dem Ende entgegen. Gestern in Folge 11 mussten die verbliebenen Kandidaten noch einmal alles geben, um den Einzug ins Finale zu schaffen. Alle Infos zu Folge 11, sowie zu den Kandidaten und ihren Tänzen, erhalten Sie hier in unserem Nachbericht.

"Let’s Dance" gestern: Die Tänze der Kandidaten in Folge 11

Das sind die Informationen zur aktuellen Folge:

Tänze der Kandidaten

Lili Paul-Roncalli und Massimo Sinató mit der Salsa zu "Yo No Se Mañana " und dem Contemporary zu "One Day I'll Fly Away"

und mit der Salsa zu "Yo No " und dem Contemporary zu "One Day I'll Fly Away" Luca Hänni und Christina Luft mit dem Tango zu "The Phantom Of The Opera" und dem Jive zu "I Got Lucky"

und mit dem Tango zu "The Phantom Of The Opera" und dem Jive zu "I Got Lucky" Moritz Hans und Renata Lusin mit dem Paso Doble zu "Black ist Black" und dem Slowfox zu "Sowieso"

und mit dem zu "Black ist Black" und dem Slowfox zu "Sowieso" Tijan Njie und Kathrin Menzinger mit dem Paso Doble zu "Hora Zero" und dem Quickstep zu "Ring Of Fire"

Außerdem mussten die Tanzpaare auch dieses Jahr im Halbfinale wieder mit einem dritten, "Even More Extreme Impro Dance" überzeugen.

Wer musste gehen?

Schauspieler Tijan Njie (28) hat sich zwar mit viel Energie und Hingabe durch das Halbfinale getanzt, am Ende war er jedoch trotzdem derjenige, der von Jury und Publikum nicht ins Finale gewählt wurde. Der Paso Doble von Kletterer Moritz Hans wurde etwas besser bewertet, als der von Tijan Njie: "Jetzt kommt es wirklich auf Kleinigkeiten an", sagte Juror Joachim Llambi dazu. Die Höchstpunktzahl des Abends ging an Sänger Luca Hänni (25) und seine Tanzpartnerin Christina Luft (30). Von 90 möglichen Punkten gab die Jury ihnen 87.

