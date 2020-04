09:12 Uhr

"Let’s Dance" 2020: Tänze der Kandidaten gestern in Folge 8

"Let’s Dance" 2020 lief gestern mit Folge 8 auf RTL. Alle Infos zu den Tänzen und wer gestern die Show verlassen musste erfahren Sie hier im Nachbericht.

In Folge 8 drehte sich bei "Let’s Dance" 2020 gestern alles um die großen Hits aus Film und Fernsehen. Außerdem gab es den alljährlichen Discofox-Marathon zu sehen. Welche Tänze haben die Kandidaten und Profitänzer gestern zum Besten gegeben? Alle Infos zu Folge 8 finden Sie hier in unserem Nachbericht.

"Let’s Dance" 2020: Das waren die Tänze der Kandidaten gestern in Folge 8

Tänze der Kandidaten

Lili Paul-Roncalli und Massimo Sinató tanzen einen Paso Doble

und tanzen einen Laura Müller und Christian Polanc tanzen Tango

und tanzen Tango Luca Hänni und Christina Luft tanzen den Quickstep

tanzen den Quickstep Moritz Hans und Renata Lusin tanzen die Samba

und tanzen die Samba Ilka Bessin und Erich Klann tanzen den Charleston

und tanzen den Charleston Tijan Njie und Kathrin Menzinger tanzen die Salsa

und tanzen die Salsa Martin Klempnow und Marta Arndt tanzen den Jive

Wer musste gehen?

Mit ihrem Jive zu "Mein Name ist Hase" aus der Serie "The Bugs Bunny Show" konnten Schauspieler und Komiker Martin Klempnow und seine Tanzpartnerin Marta Arndt gestern Abend weder die Jury noch die Zuschauer überzeugen. Immerhin erhielten die beiden noch 18 Punkte von der Jury, während Komikerin Ilka Bessin nur 13 Punkte erhielt. Am Ende kam es dann jedoch auf die Gunst der Zuschauer an, die Ilka Bessin auch nächste Woche wieder auf dem Parkett sehen wollten. Gewinner des Abends waren Akrobatin Lili Paul-Roncalli und ihr Tanzpartner Massimo Sinató, die stolze 29 Punkte von der Jury einheimsen konnten.

