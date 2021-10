"Life's A Glitch with Julien Bam": Start, Handlung, Besetzung - alle Infos zur Netflix-Serie

"Life's A Glitch with Julien Bam" kommt demnächst auf Netflix. Welche Schauspieler sind im Cast? Lesen Sie hier alle Infos rund um Handlung, Trailer und Start.

"Life's A Glitch with Julien Bam" wird noch im Oktober auf Netflix veröffentlicht. Julien Bam hatte im Voraus der Serie den Namen "Anders lost" favorisiert, doch dazu kam es nicht. Der Inhalt passt aber ziemlich gut: Julien Bam und sein bester Freund Joon Kim verirren sich in einer Parallelwelt, wo ihre Schicksale zum Teil vertauscht werden. In "Life's A Glitch with Julien Bam" versuchen die beiden zu ihrem normalen Leben zurückzufinden. Hier in diesem Artikel finden Sie Infos zum Start und der Handlung. Zudem sehen Sie die Besetzung und einen Trailer.

Start: Wann kommt "Life's A Glitch with Julien Bam" auf Netflix?

"Life's A Glitch with Julien Bam" wird morgen, am 21. Oktober 2021, auf Netflix zu sehen sein. Vier Folgen hat die Serie insgesamt.

"Life's A Glitch with Julien Bam": Handlung mit Kommentar von Julien Bam

Laut Julien Bam wird die neue Serie keine "normale Story" haben. Es wird auch keine Teeny-Komödie sein, wie er in einem Reaktionsvideo zum Trailer klarstellt.

Die Handlung dreht sich um YouTuber und Content Creator Julien Bam. Nach einem Unfall wacht er in einer Parallelwelt auf, wo ihn niemand mehr erkennt. Auch sein bester Freund Joon Kim wacht in einer neuen Dimension auf, allerdings ist er nun ein bekannter Rapper. Die beiden versuchen verzweifelt in ihr gewohntes Leben zurückzukehren. Dabei werden sie unter anderem in einen MMA-Kampf, Live-Action-Rollenspiele und Medikamententests verwickelt.

"Was die Serie versprechen wird, sind viele Dialoge, die auch aus dem Leben geschnitten sind", sagte Julien Bam in einem Reaktionsvideo zum Trailer. Außerdem sagt der 32-Jährige, dass er Sätze wie "Ich bin Julien, der Influencer" niemals im echten Leben sagen würde. Er repräsentiert in der Netflix-Serie also zwar sich selbst, spielt aber trotzdem eine Rolle.

Besetzung: Die Schauspieler im Cast von "Life's A Glitch with Julien Bam"

Julien Bam spielt in der Serie sich selbst. Auf Instagram hat der Content Creator 4,3 Millionen Abonennten. Auf seinem Account hat er Werbung für die neue Serie gemacht. In der Beschreibung zum Post heißt es: "Freu mich auf euer Feedback und hoffe natürlich, dass sie euch gefällt."

Ein Kommentar von "Der dunkle Parabelritter", ein weiterer bekannter deutscher Influencer lautet: "Du spielst nen normalen Menschen? Das war bestimmt anstrengend für dich!" Mehr als 460 Menschen haben den Kommentar geliked.

Die zweite Hauptrolle spielt Joon Kim, sein bester Freund, der ebenfalls sich selbst in der Serie repräsentiert. Hier finden Sie den Hauptcast im Überblick. Alle genannten Darsteller sind in mindestens zwei Episoden zu sehen.

Schauspieler Rolle Julien Bam Julien Bam Joon Kim Joon Kim Juri Padel Dima Madieu Ulbrich Diego Rebecca Soraya Zaman Hana Safira Robens Lia Vivien König Clara Andreas Dyszewski Olek

Außerdem sind diese Schauspieler dabei:

Leon Seidel

Jorge Gonzalez

Rauand Taleb

Sebastian Moser

Arafat Behljulji

Vanelynn Gorek

Trailer von "Life's A Glitch with Julien Bam"

Julien Bam, Shawn Bu, Joon Kim und Felix Charin haben laut IMDb das Drehbuch aller vier Episoden geschrieben. Hier sehen Sie den Trailer:

