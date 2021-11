Mediennutzung

17:31 Uhr

Seit Corona rutschen mehr Kinder und Jugendliche in die Mediensucht

Seit Beginn der Corona-Pandemie verbringen Kinder und Jugendliche mehr Zeit am Smartphone und am PC. Immer mehr rutschen in die Sucht.

Plus Laut einer Studie verbringen Kinder und Jugendliche in der Pandemie mehr Zeit an Smartphone und PC. Manche zeigen gar ein Suchtverhalten. Was Eltern dagegen tun können.

Von Alexandra Hartmann

Krankhaftes Computerspielverhalten und Social-Media-Sucht haben bei Kindern und Jugendlichen in der Corona-Pandemie einer Studie zufolge zugenommen. Bei mehr als vier Prozent der Zehn- bis 17-Jährigen liegt ein krankhaftes Nutzungsverhalten vor. Das hat eine Studie vom Deutschen Zentrum für Suchtfragen des Kindes- und Jugendalters (DZSKJ) im Auftrag der Krankenkasse DAK ergeben.

