Oscars 2019: Nominierungen im Überblick Panorama

Oscars 2019: Nominierungen gibt es viele. Wir geben einen Überblick über alle Oscar-Nominierten in den einzelnen Kategorien.

Bei den Oscar-Nominierungen 2019 stechen vor allem die Filme "The Favourite - Intrigen und Irrsinn" und "Roma" hevor. Sie haben jeweils Chancen auf zehn Auszeichnungen. Beide sind unter anderem in den Kategorien "Bester Film", "Kamera" und "Regie" nominiert, wie die Oscar-Akademie am Dienstag bekanntgab.

Insgesamt gibt es acht Anwärter, die als "Bester Film" ausgezeichnet werden könnten - darunter auch "A Star Is Born". Das Drama ist insgesamt in acht Kategorien nominiert. Unter anderem könnte Lady Gaga den Preis als "Beste Hauptdarstellerin" abräumen.

Hoffnungen auf einen Oscar kann sich auch der deutsche Film "Werk ohne Autor" machen. Für ihn gab es gleich zwei Nominierungen - einmal als "Bester nicht-englischsprachiger Film" und einmal für die Kameraarbeit. Der Film erzählt die Geschichte eines aufstrebenden Malers und orientiert sich am Leben von Gerhard Richter - der den Film selbst kritisiert und ihm vorwirft, seine Biografie "missbraucht und extrem verzerrt" zu haben.

Tom Schilling als Kurt Barnert in einer Szene von "Werk ohne Autor": Der Film wurde gleich zweimal für die Oscars 2019 nominiert. Bild: Walt Disney Germany, dpa

Die Oscar-Verleihung 2019 findet am 24. Februar in Hollywood statt. Hier bekommen Sie eine Übersicht über alle Nominierungen.

Oscars 2019: Nominierungen von Hauptdarsteller, Hauptdarstellerin, Nebendarstellerin und Nebendarsteller

Beste Hauptdarstellerin

Yalitza Aparicio (Roma)

Glenn Close (The Wife)

Olivia Colman (The Favourite)

Lady Gaga (A Star Is Born)

Melissa McCarthy (Can You Ever Forgive Me?)

Bester Hauptdarsteller

Christian Bale (Vice)

Bradley Cooper (A Star Is Born)

Willem Dafoe (At Eternity's Gate)

Rami Malek (Bohemian Rhapsody)

Viggo Mortensen (Green Book)

Beste Nebendarstellerin

Amy Adams (Vice)

Marina de Tavira (Roma)

Regina King (If Beale Street Could Talk)

Emma Stone (The Favourite)

Rachel Weisz (The Favourite)

Bester Nebendarsteller

Mahershala Ali (Green Book)

Adam Driver (BlacKkKlansman)

Sam Elliott (A Star Is Born)

Richard E. Grant (Can You Ever Forgive Me?)

Sam Rockwell (Vice)

Oscar-Nominierungen 2019: Bester Film und Genres

Bester Film

BlacKkKlansman

Black Panther

Bohemian Rhapsody

The Favourite - Intrigen und Irrsinn

Green Book - Eine besondere Freundschaft

Roma

A Star Is Born

Vice: Der zweite Mann

Bester Animationsfilm

Chaos im Netz

Die Unglaublichen 2

Isle of Dogs

Mirai

Spider-Man: A New Universe

Beste Dokumentation

Free Solo

Hale County This Morning, This Evening

Minding the Gap

Of Fathers und Sons

RBG

Bester nicht-englischsprachiger Film

Werk ohne Autor (Deutschland)

Cold War (Polen)

Capernaum (Libanon)

Roma (Mexiko)

Shoplifters (Japan)

Bester Kurzfilm

Detainment

Fauve

Marguerite

Mother

Skin

Bester Kurzfilm im Genre Animation

Animal Behaviour

Bao

Late Afternoon

One Small Step

Weekends

Bester Kurzfilm im Genre Dokumentation

Black Sheep

End Game

Lifeboat

A Night at The Garden

Period. End of Sentence

Nominierte bei den Oscars 2019: Nominierungen in sonstigen Kategorien

Beste Regie

Alfonso Cuarón (Roma)

Spike Lee (BlacKkKlansman)

Adam McKay (Vice)

Pawel Pawlikowski (Cold War)

Yorgos Lanthimos (The Favourite - Intrigen und Irrsinn)

Bestes adaptiertes Drehbuch

The Ballad of Buster Scruggs

BlacKkKlansman

Can You Ever Forgive Me?

Beale

A Star Is Born

Bestes Originaldrehbuch

The Favourite

First Reformed

Green Book

Roma

Vice

Beste Kamera

Cold War (Łukasz Żal)

The Favourite (Robbie Ryan)

Werk ohne Autor (Caleb Deschanel)

Roma (Alfonso Cuarón)

A Star Is Born (Matthew Libatique)

Bester Schnitt

BlacKkKlansman (Barry Alexunder Brown)

Bohemian Rhapsody (John Ottman)

The Favourite (Yorgos Mavropsaridis)

Green Book (Patrick J. Don Vito)

Vice (Hank Corwin)

Beste Effekte

Avengers: Infinity War

Aufbruch zum Mond

Christopher Robin

Ready Player One

Solo: A Star Wars Story

Bestes Szenenbild

Aufbruch zum Mond

Black Panther

The Favourite

Mary Poppins Rückkehr

Roma

Bestes Kostümdesign

The Ballad of Buster Scruggs

Black Panther

The Favourite

Mary Poppins Rückkehr

Maria Stuart, Königin von Schottland

Bestes Make-up und Styling

Border

Maria Stuart, Königin von Schottland

Vice

Bester Ton

Aufbruch zum Mond

Black Panther

Bohemian Rhapsody

Roma

A Star Is Born

Bester Tonschnitt

Aufbruch zum Mond

Black Panther

Bohemian Rhapsody

A Quiet Place

Roma

Beste Filmmusik

Black Panther

BlacKkKlansman

Beale Street

Isle of Dogs

Mary Poppins

Bestes Lied aus einem Film

All The Stars (Black Panther)

I'll Fight (RBG)

The Place Where Lost Things Go (Mary Poppins Rückkehr)

Shallow (A Star Is Born)

When A Cowboy Trades His Spurs For Wings (The Ballad of Buster Scruggs)

