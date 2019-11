vor 3 Min.

"Respektrente" ist das Wort des Jahres 2019 - vor "Rollerchaos"

Jedes Jahr suchen Sprachwissenschaftler Wörter, die das gesellschaftliche Leben geprägt haben. Nun stehen die "Wörter des Jahres" 2019 fest.

"Respektrente" ist das Wort des Jahres 2019. Diese Entscheidung gab die Jury der Gesellschaft für deutsche Sprache (GfdS) am Freitag in Wiesbaden bekannt. Das Wort bezieht sich auf die geplante Einführung einer Grundrente für Männer und Frauen, die trotz langjähriger Erwerbstätigkeit bisher nur eine sehr geringe Rente beziehen. Der Begriff wird insbesondere mit Bundesarbeitsminister Hubertus Heil ( SPD) in Verbindung gebracht.

Auf dem zweiten Platz landete "Rollerchaos". E-Roller hätten sich in vielen deutschen Städten zu einem Problem entwickelt, da sie häufig rücksichtslos genutzt und unkontrolliert abgestellt würden, teilte die GfdS mit. Mit " Fridays for Future" kam ein Anglizismus und auf den dritten Platz, der vor allem die gesellschaftliche und politische Debatte in diesem Jahr geprägt hat.

Die Gesellschaft für Deutsche Sprache kürt seit 1977 das Wort des Jahres

Das Wort des Jahres wird seit 1977 regelmäßig gekürt. Gesucht werden laut GfdS Wörter und Wendungen, die das politische, wirtschaftliche und gesellschaftliche Leben eines Jahres sprachlich in besonderer Weise bestimmt haben. Dabei sei nicht Häufigkeit entscheidend, sondern Signifikanz und Popularität. 2018 kürte die Jury den Begriff "Heißzeit", 2017 schaffte es "Jamaika-Aus" an die Spitze.

Für einen Platz auf der Liste ist laut GfdS nicht die Häufigkeit entscheidend, sondern die Bedeutung und Popularität. Die neunköpfige Jury, die über das "Wort des Jahres" entscheidet, besteht aus den Vorstandsmitgliedern der GfdS - Professoren, Wissenschaftler, vor allem aus dem Bereich der Sprachwissenschaft und Germanistk - sowie den wissenschaftlichen Mitarbeitern der Gesellschaft. (AZ/dpa)

Erinnern Sie sich noch: Das Wort des Jahres von 2005 bis heute 1 / 16 Zurück Vorwärts Regelmäßig kürt die Gesellschaft für deutsche Sprache in Wiesbaden das "Wort des Jahres". Ein Überblick über die Sieger der vergangenen Jahre.

2005: Bundeskanzlerin

2006: Fanmeile

2007: Klimakatastrophe

2008: Finanzkrise

2009: Abwrackprämie

2010: Wutbürger

2011: Stresstest

2012: Rettungsroutine

2013: GroKo

2014: Lichtgrenze

2015: Flüchtlinge

2016: Postfaktisch

2017: Jamaika-Aus

2018: Heißzeit

2019: Respektrente

