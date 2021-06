Rosamunde Pilcher - Schwiegertöchter im ZDF: Handlung, Darsteller, TV-Termin

Das ZDF zeigt heute den Film "Rosamunde Pilcher - Schwiegertöchter". Wie ist die Handlung? Welche Schauspieler sind im Cast? Wann ist die TV-Ausstrahlung?

Romantische Zeit im Juni: Das ZDF strahlt heute "Rosamunde Pilcher - Schwiegertöchter" aus. Wir sagen Ihnen in diesem Text, welche Schauspieler eine Rolle ergattert haben, wann der TV-Termin ist und welche Handlung die Zuschauer erwartet.

"Rosamunde Pilcher - Schwiegertöchter" heute am 6.6.21 im ZDF: TV-Termin, Übertragung und Stream

"Rosamunde Pilcher - Schwiegertöchter" läuft am Sonntag, 6. Juni 2021, im ZDF. Los geht es um 20.15 Uhr. Der Film dauert 88 Minuten. Wer nicht so lange warten möchte, der kann sich "Rosamunde Pilcher - Schwiegertöchter" bereits jetzt als kostenlosen Stream in der ZDF-Mediathek anschauen.

Vorschau zu "Rosamunde Pilcher - Schwiegertöchter": Wie ist die Handlung?

Kurz vor seinem Tod hat der Mann von Lynette Dawson es noch geschafft, seinen letzten Wunsch zu formulieren. Es war ihm ein Herzensanliegen, dass seine Frau eine Stiftung gründet, die seinen Namen trägt und Gutes tut. Für Lynette ist es keine Frage, dass sie diesen Wunsch in die Realität umsetzen will - auch wenn das bedeutet, dass sie die Leitung ihrer Naturheilmittel-Firma abgeben muss. Immerhin stehen mit ihren Söhnen Patrick und Robin ja schon die passenden Nachfolger bereit.

Doch so ganz einfach und harmonisch läuft der Prozess der Übergabe doch nicht. Schwiegertochter eins, Kim, lässt ihre Karriere als Biologin in London nur unter Abgesang schmutziger Lieder hinter sich. Und Journalistin Marisa trennt sich lieber von ihrem Verlobten Robin, als dass sie in das Unternehmen mit einsteigt.

Es läuft weiterhin nicht gut: Gleich an ihrem ersten Tag kommt Kim einem möglichen Skandal auf die Schliche: Arzt Raymond Murphy entdeckt bei mehreren Jugendlichen, die in der Firma mitarbeiten, Vergiftungserscheinungen. Mit Hilfe des Sozialarbeiters Dylan Reed forscht Kim nach Informationen. Hat ihre Schwiegermutter was damit zu tun? Lynette dementiert natürlich jegliche Mitschuld. Zu groß ist ihr Vertrauen in Mitarbeiterin Valerie Payne. Ihre Schwiegertöchter müssen lügen, davon ist Lynette überzeugt.

Als Kim - völlig durch den Wind wegen des gesamten Falls und seiner Implikationen - einen Unfall erleidet, sieht sich Lynette plötzlich der harten Realität konfrontiert. Sie steht kurz davon, auch ihre zweite Schwiegertochter zu verlieren. Auf Anraten von Raymond hin und mit Hilfe von Dylan findet Lynette schließlich heraus, welch falsches Spiel Valerie getrieben hat. Sie steckt hinter allem, ihre Schwiegertochter hatte recht. Doch die Einsicht scheint zu spät zu kommen. Völlig verzweifelt beschließt Kim, sich von Patrick zu trennen.

Lynette setzt nun alles daran, alte und neue Wunden zu heilen, ihre Familie zusammenzuführen und endlich eine schöne Zukunft aufzubauen. Gelingt es ihr noch, alle zusammenzubringen, oder ist es dafür zu spät?

Darsteller von "Rosamunde Pilcher - Schwiegertöchter": Das sind die Schauspieler

Lynette Dawson - Ulrike Folkerts

- Raymond Murphy - Dirk Martens

- Kim Garner - Paula Schramm

- Patrick Dawson - Max Hemmersdorfer

- Max Hemmersdorfer Dylan Reed - Max Urlacher

- Marisa Conway - Maja Céline Probst

- Robin Dawson - Patrick Mölleken

- Valerie Payne - Viktoria Reich

- Viktoria Reich Buttler Trevor - Richard Walsh

