vor 21 Min.

"Sing meinen Song" 2019: Das sind die Songs in Folge 1

"Sing meinen Song" 2019: Wincent Weiß wird in Folge 1 seinen neuen Song performen.

"Sing meinen Song" 2019 startet am 07. Mai. In Folge 1 stehen die Songs von Wincent Weiss im Mittelpunkt. Was die Teilnehmer singen werden, lesen Sie hier.

In der ersten Folge der 6. Staffel von "Sing meinen Song – Das Tauschkonzert" interpretieren die Teilnehmer Lieder von Popsänger Wincent Weiss. Mehr zu dem 26-Jährigen lesen Sie hier: "Sing meinen Song" 2019: Sänger Wincent Weiss im Porträt. In der Auftaktfolge gibt es neben etlichen Neuinterpretationen sogar einige Premieren: Wincent Weiss wird seinen neuen Song "1993" vorstellen und die Sänger Alvaro Soler und Milow werden zum ersten Mal einen Song auf Deutsch performen.

"Sing meinen Song" 2019, Folge 1: Die Songs im Überblick

Milow - "Musik sein"

Alvaro Soler - "An Wunder"

Johannes Oerding - "Hier mit Dir"

Wincent Weiss - "1993"

Jennifer Haben - "Pläne"

Michael Patrick Kelly - "Ich tanze leise"

Jeanette Biedermann - "Feuerwerk"

"Sing meinen Song" 2019: In Folge 1 wird es emotional

Gastgeber Michael Patrick Kelly hat sich für das Lied "Ich tanze leise" entschieden, weil der Song sehr emotional sei. Er handelt vom Selbstmord eines Freundes von Wincent und der 41-jährige Kelly will ihm mit seiner Neuinterpretation "etwas Gutes bringen", wie er selbst sagt. Gefühlsbetont geht es dann auch mit dem Song "1993" weiter. Er handelt von Wincents Vater, den der 26-Jährige nicht kennt. "Es ist so besonders, dass du das wirklich Innerste mit deinen Fans teilst, das machen nicht alle Künstler", sagte Teilnehmerin Jeanette Biedermann ergriffen nach seiner Performance.

Auch Singer-Songwriter Johannes Oerding ist bei "Sing meinen Song" 2019 dabei. Er wurde bereits mit 17 Jahren entdeckt und ist damit ein fester Bestandteil der deutschen Musikszene, trotzdem hatte er "weiche Knie" vor seinem Auftritt in der Auftaktfolge.

Welcher Song als Song des Abends ausgezeichnet wird, zeigt VOX am 7. Mai um 20:15 Uhr in der 1. Folge der 6. Staffel "Sing meinen Song – Das Tauschkonzert". (AZ)

Themen Folgen