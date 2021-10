Bonny und Rosa stehlen dem Mainzer "Tatort"-Team die Schau

Zwei starke Frauen machen die "Tatort"-Ermittler in der Folge "Blind Date" zu Nebendarstellern. Lohnt sich der Fall?

Am Ende wirkt diese "Tatort"-Folge ein wenig aus der Zeit gefallen: 94,9 Cent weist die nächtlich erleuchtete Anzeige für den Liter Diesel aus. Heutzutage rufen die Mineralölkonzerne Preise jenseits von 1,50 Euro auf. Nein, die Episode „Blind Date“ (Sonntag, 20.15, ARD) entstand vor einem Jahr und dreht sich um Menschen, die auf unterschiedliche Art aus dem ausbrechen (wollen), was als ihr Leben an ihnen hängt. Und dabei spielen Tankstellen eine gewisse Rolle.

Ellen Berlinger (Heike Makatsch, links) versucht gemeinsam mit ihrer Zeugin Rosa (Henriette Nagel) herauszufinden, welches Parfum sie am Tatort gerochen hat. Foto: Bettina Müller, SWR, ARD, dpa

Das Mainzer Ermittler-Duo Ellen Berlinger (Heike Makatsch) und Martin Rascher (Sebastian Blomberg) muss diesmal zwei Tankstellenüberfälle aufklären, beim jüngsten wurde ein Angestellter erschossen. Es gibt eine junge Zeugin, die Jura-Studentin Rosa Münch. Sie hat zwar manches mitbekommen, nur das Wichtigste nicht: wie die zwei Täter ausgesehen haben, denn sie ist fast komplett blind. Andere Sinne hingegen sind umso schärfer. Sie erschnuppert ein sündteures Parfüm, gibt Auskunft über das Fluchtmotorrad allein aufgrund der Motorwärme. Und die Stimmen der beiden hat sie im Kopf. Eigentlich eine kompetente Zeugin, mit der sich etwas anfangen ließe, doch sie handelt immer merkwürdiger, fast als wolle sie die Ermittlungsarbeit sabotieren.

Bonny und Clyde sind im "Tatort" Sophie und Moritz

Das will sie auch, denn sie gerät in den Bann dieses modernen Bonny-und-Clyde-Duos, das in diesem Fall deutsch-unglamourös Sophie und Moritz heißt. Die zwei wurden mit dem Silberlöffel im Mund geboren und verschaffen sich in ihrer luxuriösen Nutzlosigkeit gelegentlich einen kriminellen Kick. Den Kick sucht auch die von ihren Eltern überbehütete Rosa – und rutscht in einen wilden Strudel, aus dem nicht alle heil rauskommen.

Sicher, „Blind Date“ ist nicht das Tatort-Spannungsmonster, aber eine atmosphärisch streckenweise packend dicht erzählte Geschichte, die ihre stärksten Momente hat, wenn die Kamera sozusagen in Rosas Kopf eintaucht und uns die Welt so erfahren lässt, wie sie die junge Frau erlebt: Vor den Augen tanzen nur ein paar helle und sehr viele dunkle Punkte, jedes Geräusch könnte eine Bedrohung darstellen. Werde ich verfolgt oder sind da nur harmlose Passanten? Henriette Nagel spielt die Rosa mit den großen, aber fast nutzlosen Augen so ergreifend wie selbstbewusst. Sie findet ihren kongenialen Widerpart in Anica Happich als durchtriebene Outlaw-Braut Sophie, der kalten femininen Perfektion.

Neben diesen beiden starken Frauen wirkt das übrige Darstellerpersonal wie bessere Statisten. Vor allem Heike Makatsch als unglückliche Alleinerziehende läuft reichlich leblos durch diese Folge. Zum Glück steht ihr Sebastian Blomberg mit ein paar hübsch genuschelten Sätzen zur Seite. Nicht gerade das Dream-Team im "Tatort"-Reich.

Lesen Sie dazu auch