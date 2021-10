Tatort heute aus Kiel: So wird "Borowski und der gute Mensch"

Im Kieler Tatort heute feiert Lars Eidinger seine Rückkehr als irrer Psychopath und Serienkiller Kai Korthals. Lohnt sich "Borowski und der gute Mensch"?

"Borowski und der gute Mensch" heißt der neue Tatort aus Kiel, der heute am Sonntagabend (03.10.2021, 20.15 Uhr) im Ersten läuft.

Für Klaus Borowski ist es die Wiederauferstehung eines Alptraums: Serienkiller Kai Korthals flieht mordend aus dem Maßregelvollzug. Es beginnt ein psychologisch aufgeladenes Katz-und-Maus-Spiel.

In unserem Schnellcheck bekommen Sie alle Infos zum Tatort heute: Kommissare, Darsteller, Handlung, Kritik und Mediathek.

Handlung: Der Kiel-Tatort heute am Sonntag im Schnellcheck

Alarm in Kiel: Bei einem Aufstand in der forensischen Klinik gelingt dem Frauenmörder Kai Korthals (Lars Eidinger) die Flucht aus der Sicherheitsverwahrung. Korthals, der zahlreiche Frauen in ihren Wohnungen beschlich und tötete, wurde vor sechs Jahren zu Borowskis (Axel Milberg) persönlichem Alptraum, als er dessen Verlobte Frieda Jung entführte. Damals gelang es dem Kommissar, Frieda zu befreien, doch seine Beziehung zerbrach daran.

Unberechenbar: Korthals zielt auf Borowski. Foto: Thorsten Jander, NDR

Kommissarin Mila Sahin (Almila Bagriacik) will Kai Korthals mit allen Mitteln jagen. Doch ist Borowski schon bereit, sich seinem Widersacher erneut zu stellen? In Kais Zelle finden sich Briefe von Verehrerinnen: Offenbar haben sich zahlreiche Frauen von dem Killer angezogen gefühlt und ihm Versprechungen gemacht. Diese Frauen sind nun in höchster Gefahr. Dann findet sich am Ufer eines Sees die Leiche einer jungen Frau.

Kritik: Lohnt es sich bei "Tatort: Borowski und der gute Mensch" einzuschalten?

Bereits zwei Auftritte hatte Lars Eidinger als Kai Korthals im Kiel-Tatort: 2012 in "Der stille Gast" sowie 2015 in "Die Rückkehr des stillen Gastes". Als die erste Folge dieser außergewöhnlichen Tatort-Trilogie ausgestrahlt wurde, feierte sie die Kritik zurecht als Sensation. Nun folgt der dritte Teil der Trilogie und auch in "Borowski und der gute Mensch" bleibt das Spiel von Milberg und Eidinger grandios, schreibt Daniel Wirsching in unserer Tatort-Kritik. Lesen Sie hier die gesamte Krimi-Kolumne.

Eindringliches Spiel in der Gefängnistheater-AG: Kai Korthals gelingt es zu fliehen. Foto: Thorsten Jander, NDR

Schauspieler: Das sind die Darsteller im Kiel-Tatort heute

Klaus Borowski : Axel Milberg

: Mila Sahin : Almila Bagriacik

: Kai Korthals : Lars Eidinger

: Teresa Weinberger : Sabine Timoteo

: Sabine Timoteo Roland Schladitz: Thomas Kügel

Alma Kovacz: Victoria Trauttmansdorff

Dr. Kroll: Anja Antonowicz

Doris Eisner : Dagmar Leesch

: Manfred Schumann : Hans-Uwe Bauer

: Emily Schumann : Anna-Lena Doll

Tatort heute: Live-Stream und ganze Folgen in der ARD-Mediathek

Das Erste zeigt den Tatort heute wie alle Folgen parallel zur TV-Ausstrahlung am Sonntag auch als Live-Stream in der ARD-Mediathek (zur Mediathek). Die Krimis sind dort im Anschluss sechs Monate lang abrufbar - aus Jugendschutzgründen allerdings nur zwischen 20 und 6 Uhr.

Kommissare: Borowski und Sahin sind das Tatort-Team in Kiel

Kommissar Klaus Borowski, gespielt vom geborenen Kieler Axel Milberg, ermittelt seit 2003 in der Hafenstadt und Schleswig-Holstein. Als zunächst grimmiger, kompromissloser Einzelgänger, geschieden, eine Tochter, wird er in den ersten Folgen zu Sitzungen bei der Polizeipsychologin verdonnert. Daraus wird eine scheue Liebesgeschichte mit Frida Jung (Maren Eggert), die kurz vor der Heirat ein jähes Ende findet.

Borowski als Ermittlerfigur veränderte sich im Laufe der Jahre, bleibt aber überraschend, mal wortkarg, mal zärtlich und oft voll Empathie. Ob in Schweden, Finnland, auf den Fähren dorthin oder in Schleswig bei der dänischen Minderheit - Borowski ist unterwegs. Von 2010 bis 2017 steht ihm dabei Kommissarin Sarah Brandt (Sibel Kekilli) zur Seite. Seit 2017 hat Borowski eine neue Kollegin: die junge Mila Sahin, gespielt von Almila Bagriacik.

Sahin ist auf eigenen Wunsch aus der OFA in Berlin an die Förde versetzt worden. Als operative Fallanalytikerin ist sie darauf spezialisiert, neue Ermittlungsansätze für ungeklärte Verbrechen zu finden. Die Grundidee des neuen Teams: Miteinander und nicht gegeneinander arbeiten und sich professionell ergänzen.

