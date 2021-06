"Die dritte Haut": So wird der Berlin-Tatort heute

Der Tatort heute aus Berlin wird durch und durch gesellschaftspolitisch: Rubin und Karow ermitteln im Mietwahnsinn der Hauptstadt. Lohnt sich "Die dritte Haut"?

"Die dritte Haut" heißt der neue Tatort aus Berlin , der heute am Sonntag (06.06.2021, 20.20 Uhr) im Ersten läuft.

aus , der heute am Sonntag (06.06.2021, 20.20 Uhr) im Ersten läuft. Raffgierige Vermieter, skrupellose Spekulanten, Wohnungselend und Nötigung: Rubin und Karow führt ihr neuer Fall in den umkämpften Berliner Wohnungsmarkt.

und führt ihr neuer Fall in den umkämpften Berliner Wohnungsmarkt. In unserem Tatort-Schnellcheck bekommen Sie alle Infos zu den Kommissaren, Handlung, Kritik und Darstellern.

Handlung: Der Berlin-Tatort heute am Sonntag im Schnellcheck

Zwangsräumung in Berlin: An einem kalten Novembermorgen muss Otto Wagner (Peter René Lüdicke) mit seiner Familie die Wohnung verlassen. Nach der Übernahme des Mietshauses durch Ceylan Immobilien wird es Stück für Stück entmietet. Doch dann liegt der Juniorchef der Immobilienfirma, Cem Ceylan (Murat Dikenci), tot vor dem Haus - und die Berliner Mordkommission hat einen neuen Fall.

Nina Rubin (Meret Becker) und Robert Karow (Mark Waschke) ermitteln zu Zeiten von Covid-19 in dem Mietshaus im Wedding. Die beiden Kommissare werden mit dem Berliner Mietenwahnsinn konfrontiert und der existenziellen Sorge von Menschen um ihre "dritte Haut", den vier Wänden, in denen sie wohnen und die mehr als ihr Zuhause sind.

Kritik: Lohnt es sich, bei "Tatort: Die dritte Haut"?" heute einzuschalten?

Die Episode wird als Dokument ihrer Zeit in die Tatort-Geschichte eingehen – aber leider nicht in die Historie der besten Fälle. "Die dritte Haut" macht den Miet-Irrsinn zum Thema, doch die Ermittler bleiben fremd in der Tristesse, schreibt Sarah Ritschel in unserer Tatort-Kritik. Lesen Sie hier die gesamte Krimi-Kolumne.

Schauspieler: Das sind die Darsteller im Berliner Tatort heute

Nina Rubin : Meret Becker

: Robert Karow : Mark Waschke

: Jenny Nowack : Berit Künnecke

: Berit Künnecke Micha Kowalski: Timo Jacobs

Yeliz Dahlmann : Sesede Terziyan

: Gülay Ceylan : Özay Fecht

: Ilse Kirschner : Friederike Frerichs

: Peter de Boer: Tijmen Govaerts

Tatort heute: Vorschau, Stream und ganze Folgen in der ARD-Mediathek

Das Erste zeigt alle Tatort-Folgen parallel zur TV-Ausstrahlung am Sonntag auch als Live-Stream in der ARD-Mediathek (zur Mediathek). Die Folgen sind dort im Anschluss sechs Monate lang abrufbar - aus Jugendschutzgründen allerdings nur zwischen 20 und 6 Uhr.

Kommissare: Rubin und Karow sind das Tatort-Team in Berlin

Nina Rubin (Meret Becker) und Robert Karow (Mark Waschke) sind vielleicht das lässigste Team im Tatort - und eines der jüngsten. Seit 2015 ist das Duo in der Hauptstadt im Einsatz. Bevor Becker 2022 aus dem Berliner Krimi aussteigt, gibt es noch ein paar Folgen. Ihre Nachfolgerin wird Corinna Harfouch.

Nina Rubin stammt aus dem Berliner Wedding und lebt in Kreuzberg – bis vor Kurzem mit ihrem Mann Viktor und den Söhnen Kaleb und Tolja. Sie liebt das Berliner Nachtleben und lebt sich beim Tanzen aus – mehr als nur ein temperamentvoller Ausgleich für ihre anstrengende Arbeit im Morddezernat, es ist auch die Sehnsucht nach maximaler Intensität.

Karow kommt aus einem bürgerlichen Elternhaus in Pankow. Er besitzt ein ausgeprägtes visuelles Gedächtnis, das andere erstaunt und ihm in seiner Arbeit Erkenntnisse liefert, die selbst Kollegen verblüffen. Er verfügt über eine hohe Abstraktionsfähigkeit und ein brillant logisches, beängstigend schnelles Denkvermögen. Karow lebt allein. Dabei genießt er seine Freiheiten und lässt nichts anbrennen.

Die Tatort-Sommerpause rückt näher, allerdings wird sie heuer kürzer ausfallen als in den Jahren zuvor: Vom 6. Juni bis 29. August, also zwölf Wochen lang, müssen Tatort-Fans auf neue Fälle verzichten.