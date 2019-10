vor 26 Min.

"The Voice of Germany": Heute starten die Sing-Offs

Bei "The Voice of Germany" 2019 starten heute Abend die Sing-Offs. Talent OXA macht den Anfang.

Bei "The Voice of Germany" darf Talent OXA ihren Song als Erste performen. Wer sind die Gast-Coaches? Lesen Sie hier in der Vorschau mehr zu den Sing-Offs.

Bei " The Voice of Germany" stehen heute Abend die ersten Sing-Offs an. Laut Mark Forster "die härteste aller Runden". Fast alle Coaches starten mit zehn verbliebenen Kandidaten in die nächste Folge - außer Sido. In seinem Team können es noch neun Kandidaten ins Finale schaffen. Hier in der Vorschau erfahren Sie mehr zu den Sing-Offs heute um 20.15 Uhr auf SAT.1.

"The Voice of Germany" 2019: Die Sing-Offs starten

Talent OXA darf mit ihrem Auftritt die Sing-Offs einleiten und nutzt die Bühne um ein Statement zu setzen. Sie beginnt die Performance des Songs von Lady Gaga "Born This Way" in einem langen schwarzen Kleid - ihr Gesicht ist nicht zu sehen. Nach und nach lässt sie dann die Hüllen fallen und versucht die Jury lautstark von ihrer Stimme zu überzeugen. Mark Forster hat zu dem Auftritt seines Schützling viel Positives zu sagen: "Mich berührt das tief, wenn jemand eine Bühne, Musik, Melodie und Text dafür nutzt, einfach ein Statement zu setzen. Und ich finde das so geil und bin dir so dankbar: Du hast diese Bühne genutzt. Vielen Dank, OXA!", sagte er nach ihrem fulminanten Auftritt. Ob sie es allerdings eine Runde weiter schafft ist noch nicht klar.

"The Voice of Germany", Sing-Offs: Diese Gast-Coaches unterstützen die Teams

Insgesamt wird es bis zum Halbfinale zwei Sing-Offs geben. In der heutigen Folge entscheiden Alice Merton und Mark Forster, welche ihrer Talente ein Ticket für das Halbfinale bekommen. Unterstützt werden sie dabei von OneRepublic-Frontmann Ryan Tedder und Singer-Songwriterin Natasha Bedingfield. Ryan Tedder kümmert sich um die Schützlinge von Alice Merton und Natasha Bedingfield coacht die Talente von Mark Forster.

Am Donnerstag, den 31.10.2019, dürfen dann auch die Talente von Sido und Rea Garvey um das Halbfinal-Ticket kämpfen. Die Gast-Coaches stehen allerdings jetzt schon fest: James Blunt und Michael Schulte. Im Team von Rea Garvey hat unter anderem die 23-Jährige Anna Strohmayer aus Stadtbergen eine Chance auf den Einzug ins Halbfinale. Welche Talente heute Abend weiter kommen, sehen Sie um 20.15 auf Sat.1. (AZ)

