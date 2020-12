17:22 Uhr

Tod und Tourismus: Das Dilemma der Schweiz im Corona-Jahr

Plus Die Zahl der Corona-Opfer ist in der Schweiz extrem hoch. Die Intensivstationen sind am Limit. Doch das reiche Land sorgt sich vor allem um Hotels und Restaurants.

Von Cedric Rehman

Gabriela Fankhauser erinnert sich an den Tag, als der Tod ins Heim kam. Anfang November war der Herbst noch golden in Nidau im Kanton Bern. Beim Mittagessen in der Senioreneinrichtung Ruferheim fing eine Frau an zu husten. Die zweite Welle der Pandemie in der Schweiz baute sich zu dieser Zeit bereits bedrohlich mit täglich steigenden Infektionszahlen auf. Sie brach sich zuerst Ende Oktober über der französischsprachigen Westschweiz. Die Kliniken in Genf meldeten überfüllte Intensivstationen. Es gab in der Stadt keinen Platz mehr in den Kühlräumen der Bestatter. Die Genfer Kantonsregierung ordnete die Schließung aller Geschäfte abgesehen von Supermärkten und Apotheken an. Die Deutschschweizer in Nidau und anderswo östlich des sogenannten Röstigrabens zwischen den verschiedensprachigen Landesteilen genossen da noch die milden Herbstabende bis 23 Uhr in Restaurants und Bars. Als seien sie sicher vor der im Westen der Schweiz tobenden Flut.

Das Coronavirus sprang von Stockwerk zu Stockwerk

Der einen erkrankten Bewohnerin folgten im Ruferheim bald weitere. Das Haus mit seinen 108 Pflegebetten versuchte, die Krankheit zu stoppen, indem es seine Bewohner in den Wohngruppen isolierte. Doch das Virus sprang von Stockwerk zu Stockwerk und von Wohngruppe zu Wohngruppe.

Fankhauser macht es nachdenklich, dass der Erreger ihr Haus heimsuchen konnte, obwohl sie das Schutzkonzept im Rückblick als „bombastisch“ bewertet. Schutzmaterial sei in großen Mengen angeschafft worden, versichert sie. Das Problem der Schweizer Seniorenheime lässt sich wohl auch nicht in Kanistern mit Desinfektionsmitteln oder der Anzahl der Masken bemessen. Die 40-jährige Pflegekraft quält an ihren freien Tagen das schlechte Gewissen. Sie fühlt sich hin- und hergerissen zwischen der Notwendigkeit, sich zu erholen, und der Sorge um Kollegen und den ihr anvertrauten Heimbewohnern. „Als ich sieben Tage frei hatte, habe ich vier Mal im Heim angerufen und gesagt, wenn ihr Hilfe braucht, dann meldet euch“, erzählt sie.

Die Schweiz zählte bei einer Bevölkerung von 8,7 Millionen Einwohnern Anfang Dezember über 354.000 Infizierte und über 5400 Tote, die an und mit dem Coronavirus verstorben sind. Deutschland mit rund 83 Millionen Einwohnern verzeichnete im selben Zeitraum 1,2 Millionen Fälle und über 19.000 Tote. Allein in zwei schwarzen Wochen von Mitte bis Ende November verstarben 1000 Schweizer an Covid-19. Als am 18. November bekannt wurde, dass in der gesamten Schweiz alle 876 Intensivbetten mit Covid-Patienten belegt sind, bat die Schweizer Gesellschaft für Intensivmedizin die Landsleute darum, eine Patientenverfügung bereitzuhalten. Jeder solle überlegen, ob er im Fall der Fälle intensivmedizinische Hilfe in Anspruch nehmen wolle.

Alle 876 Intensivbetten waren zwischenzeitlich in der Schweiz belegt. Bild: Peter Klaunzer, dpa

Die Schweizer Bundespräsidentin Simonetta Sommaruga äußerte im November ihre Betroffenheit und Trauer über den Verlust so vieler Leben in so kurzer Zeit. Doch während Italiens Staatspräsident Sergio Mattarella im Juni in Bergamo um die Corona-Opfer mit einem Staatsakt trauerte und Spanien tausende Opfer der ersten Welle mit zehn Tagen Staatstrauer im Mai ehrte, verzichtet die Berner Regierung bisher auf eine Geste an die Hinterbliebenen. Finanzminister Ueli Maurer von der rechtskonservativen Schweizer Volkspartei (SVP) verteidigte den Verzicht auf einen landesweiten Lockdown und die Entscheidungshoheit der Schweizer Kantone über das Maß der öffentlichen Einschränkungen als Güterabwägung zwischen Gesundheit und Wirtschaftsinteressen. Anfang Dezember geriet Maurer unangenehm in die Schlagzeilen. Er feierte seinen 70. Geburtstag – und das Parlament sang ihm maskenlos ein Ständchen – und das, wo doch feiern und singen auch in der Schweiz verboten sind.

40 Prozent der Corona-Toten in der Schweiz lebten in Heimen

Der emeritierte Soziologe François Höpflinger staunt über seine Landsleute. Der 72-Jährige hat an der Universität Zürich gelehrt und gilt als Referenz in der Schweizer Altersforschung. Der breiten Öffentlichkeit mangele es am Bewusstsein, eine Katastrophe zu erleben, bemerkt Höpflinger. Er studiert die Statistiken und stellt fest, dass 40 Prozent der Corona-Toten in Senioreneinrichtungen wie dem Ruferheim in Nidau gelebt haben. 45 Prozent starben in Kliniken. Er spricht von den „unsichtbaren Alten“, die sich in Heimen infizieren und nach Wochen an den Schläuchen diverser Apparaturen still aus der Welt verabschieden. „Es sind keine Menschen, die man in der Nachbarschaft kennt oder die in Vereinen aktiv sind. Sie hinterlassen keine Lücke in der Gesellschaft“, sagt Höpflinger. Die meisten der Verstorbenen dürften Kinder und Enkel gehabt haben. „Wenn die Eltern und Großeltern erst einmal im Heim leben, ist es für die meisten einfach der Lauf der Dinge, dass sie irgendwann sterben. Ob das nun wegen Corona ist oder etwas anderem“, sagt er.

In der Schweiz sei der Tod zudem eine reine Familienangelegenheit. „In den vergangenen Jahren ist es immer seltener geworden, Todesanzeigen zu schalten“, sagt er. Sonderseiten voller Sterbeanzeigen bekommen die Schweizer also nicht zu sehen, wenn sie morgens die Zeitung aufschlagen. Höpflinger beschreibt die Schweizer Gesellschaft als ausgesprochen „alterssegregiert“. Wer über 85 Jahre alt ist, lebt überdurchschnittlich häufig in Senioreneinrichtungen. Der Kontakt zum Rest der Gesellschaft breche für viele ab, weil sie an Demenz erkrankten, erklärt Höpflinger. Die Gruppe der 65- bis über 80-Jährigen bezeichnet Höpflinger als „junge Alte“. Sie hielten sich fit und versuchten, im Takt der Gesellschaft zu leben, solange es gehe. „Solidarität können die ganz Alten von ihnen nicht erwarten“, sagt Höpflinger.

Der 1950 geborene SVP-Politiker Ueli Maurer wäre Höpflingers Einteilung zufolge ein „junger Alter“. Dass er bei seiner Güterabwägung die Interessen der vom Coronavirus besonders gefährdeten Hochbetagten gegen die von Gastronomen und Hoteliers aufrechnet, ist für Höpflinger wenig erstaunlich. „Die ganz Alten nehmen nicht mehr am Erwerbsleben teil“, sagt er. Und die wohlhabende Schweiz hüte ihre starken Wirtschaftsbranchen, etwa den Tourismus, wie ihren Augapfel, meint der Soziologe.

Ein chronisch Kranker flieht in die Schweizer Berge

Reto Weibel hat es von seiner Ferienwohnung im Kurort Ovronnaz im Kanton Wallis nicht weit in die Natur. Er konnte im November bei milden Temperaturen viele Spaziergänge machen. Seine Katze leistet ihm Gesellschaft in der Isolation. Der 50-Jährige lebt allein ohne seine Frau und die Familie in der Einsamkeit der Schweizer Berge. Er ist Präsident der Schweizerischen Gesellschaft für Cystische Fibrose. Weibel ist einer von rund 1000 Schweizern, die an der auch als Mukoviszidose bekannten Erbkrankheit leiden. Er bekam 2014 eine Spenderlunge und leidet an Diabetes und Bluthochdruck. Das Virus könnte für seinen Körper im Angesicht der Vorerkrankungen und der Transplantation eine Bombe sein.

Während seine Landsleute immer noch in Restaurants sitzen, muss Weibel den Kontakt zu seinen Liebsten meiden. Dennoch empfindet er keinen Groll angesichts der Worte seines Finanzministers von einer Abwägung der Güter Gesundheit und Wirtschaft. Die Suche nach einer Balance könne er nachvollziehen. Mehr tun, um Menschen wie ihn zu schützen, könnte die Schweiz allerdings schon, findet er. Nicht alle chronisch Kranken hätten die Gelegenheit, sich jetzt in die Alpen zurückzuziehen, bemerkt Weibel. Wer gefährdet sei, aber nicht zu Hause arbeiten könne, müsse darauf vertrauen, dass der Arbeitgeber die Hygieneregeln einhalte. „Im Frühjahr war es möglich, sich krankschreiben zu lassen. Ganze drei Wochen lang, gab es die Regelung“, sagt er. Dann sei die Bestimmung gekippt worden. „Die Wirtschaft hat Druck gemacht“, sagt Weibel. Für ihn steht fest, dass die Pandemie in der Schweiz nur durch einen Impfstoff beendet werden kann. „Ich glaube nicht, dass die Menschen wegen den vielen Toten ihr Verhalten ändern werden.“

Ein Polizist kontrolliert, ob Skifahrer am Fuße einer Piste im Wallis ihre Masken tragen. Die Saison läuft. Bild: Jean-Christophe Bott, Keystone, dpa

Der Schweizer Filmregisseur Michael Krummenacher lebt seit 15 Jahren in München. Er initiierte 2015 den preisgekrönten Film „Heimatland“. Zehn Regisseure, unter ihnen Krummenacher selbst, malten sich aus, wie die Schweiz untergeht. In dem Film braut sich eine Wolke über dem kleinen Land zusammen. Sie droht, sich in einem nie da gewesenen Sturm zu entladen. Die Versicherungsbranche verlangt von der Regierung, gerettet zu werden, Lokalpolitiker rufen dazu auf, mit der Waffe in der Hand die Heimat zu verteidigen. Dabei kommt die Bedrohung von oben und nicht von außen. Am Ende strömen die Schweizer an die deutsche Grenze, in der Erwartung, dass Europa ihnen die Tore öffnet. Die Dystopie zeigt ein Land, in dem sich niemand eine Katastrophe vorstellen kann.

Die Schweiz fühlt sich unverwundbar - trotz Corona-Krise

Krummenacher sieht Parallelen zwischen seiner Fiktion und der außer Kontrolle geratenen Pandemie in der Eidgenossenschaft. Der 1985 geborene Regisseur erzählt von einem Besuch im Juli in seinem Heimatkanton Schwyz. „Ich war in einem Einkaufszentrum, die Menschen standen dicht an dicht auf der Rolltreppe. Keiner trug Maske wie in Deutschland. Mir kam das vor wie ein Historienfilm“, sagt er. Ihn erschrecke das Kalkül, mit dem jeder Schweizer Kanton für sich den Gesundheitsschutz schwächerer Bevölkerungsgruppen gegen wirtschaftliche Interessen abwägt. Was dem Wohlstand der Allgemeinheit entgegenstünde, würde leicht beiseitegeschoben. Schweizer fühlten sich außerdem als Nation, die in ihrer Geschichte kaum Unglück erleben musste, unverwundbar. „Das Gefühl, uns geht es doch gut in der Schweiz, das ist Teil der Volksseele“, sagt der Regisseur.

Das Schweizer Bundesamt für Gesundheit legte am 7. Dezember neue Zahlen zur Corona-Lage vor. Der Sieben-Tages-Durchschnittswert lag bei 3891 Fällen täglich – höher als in der vergangenen Woche. Vertreter der Regierung riefen die Kantone zum Handeln auf. In Zürich standen verkaufsfreie Sonntage am 20. und 27. Dezember zur Debatte. Der Gesundheitsvorsteher von Zürich, Andreas Hauri, zeigte dabei Verständnis für Unmut über einen „schwerwiegenden Eingriff in die Wirtschaftsfreiheit“. Nur der Sonntagsverkauf nach den Feiertagen wurde am Ende gestrichen.

