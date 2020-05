Urlaub trotz Corona? Diese Regeln gelten in den beliebtesten Reiseländern

Plus Die Urlaube von Millionen Deutschen stehen durch das Coronavirus auf der Kippe. Eine Übersicht zeigt, wohin Reisen demnächst möglich sein könnten.

Italien

Zwar hat die italienische Regierung die coronabedingten Beschränkungen seit dem 4. Mai etwas gelockert, es gibt jedoch bislang keinerlei Öffnungsperspektive für Hotels und sonstige Ferienunterkünfte. Tourismus noch in diesem Sommer gilt als unwahrscheinlich. Derzeit erarbeiten Hoteliers verzweifelt Konzepte, nach denen Reisen mit sozialer Distanz möglich sein sollen. Ob die Politik sie zeitnah gestattet, bleibt fraglich.

Spanien

Bis Ende Juni will Spanien halbwegs in die Normalität zurückfinden, allerdings will die Regierung für die einzelnen Regionen unterschiedliche Regelungen je nach Gefährdungslage treffen. Unter Auflagen wie einer maximalen Belegung von 30 Prozent öffnen Hotels ab Mitte Mai wieder. Unrealistisch sind für den Sommer wohl Schlagerpartys auf Mallorca. Wann das generelle Einreiseverbot, das derzeit bis 15. Mai gilt, gelockert wird, ist noch offen.

Frankreich

In Frankreich ist derzeit eine Verlängerung des Ausnahmezustands bis 10. Juli im Gespräch. Mindestens bis 2. Juni bleiben Hotels und Restaurants geschlossen. Über mögliche Wiedereröffnungen von Hotels und Campingplätzen berät die Politik am 14. Mai, Ende des Monats dürfte es eine Entscheidung geben.

Touristen-Hotspots wie der Louvre in Paris müssen offenbar bis September dicht bleiben. Alle Strände sind bis Anfang Juni gesperrt. Wer nach Frankreich aktuell einreist, muss eine selbst ausgefüllte internationale Einreisebescheinigung ausfüllen und sich nach der Rückkehr zwei Wochen in Quarantäne begeben.

Österreich

Österreich hat früher als die meisten anderen Länder mit Lockerungen begonnen. Am 15. Mai machen Restaurants wieder auf, am 29. Mai Hotels und sonstige Herbergen. Größere Touristenmagneten öffnen ab Pfingsten. Noch dürfen Deutsche nur mit einem ärztlichen Zeugnis nach Österreich einreisen. Tourismus im Sommer ist wahrscheinlich möglich.

Kroatien

Kroatien ist nicht so stark vom Coronavirus betroffen wie viele andere europäische Länder. Deshalb steht eine stufenweise Öffnung von touristischen Betrieben in Aussicht. Beginnen will die Regierung dabei mit Campingplätzen, dann könnten Ferienwohnungen folgen und im letzten Schritt Hotels. Für tschechische Touristen besteht bereits eine Regelung, nach der eine Reise bei Vorzeigen eines Nachweises, dass man Corona-negativ ist, erlaubt wird. Mit weiteren Ländern sollen ähnliche Abkommen folgen.

Türkei

Der Inlandstourismus läuft in der Türkei ab Mitte Juni wohl wieder an. Für Deutsche und Angehörige zahlreicher weiterer Staaten besteht ein Einreiseverbot. Tourismusminister Mehmet Nuri Ersoy schwebt ein System vor, bei dem coronafreie Resorts zertifiziert werden sollen. Er setzt sich für eine internationale Lösung in dieser Frage ein. Reisende sollen in den kommenden Monaten anerkannte Gesundheitsdokumente vorweisen.

Griechenland

In Griechenland sind Reisen außerhalb der eigenen Präfektur, diese sind vergleichbar zu einem deutschen Landkreis, verboten. Im Juni ist allerdings die schrittweise Öffnung von Hotels und Ferienwohnungen geplant. Die Einreise aus Deutschland ist im Moment nicht gestattet, das soll sich aber ab 1. Juli ändern. Genauere Informationen dazu will die Regierung am 15. Mai verkünden.

