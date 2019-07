05.07.2019

Vergewaltigungsfall: Zwei Tatverdächtige in U-Haft

Vier Männer aus Deutschland landen auf Mallorca hinter Gittern. Sie werden der Vergewaltigung beschuldigt. Auf Milde dürfen sie gerade in Spanien nicht hoffen.

Von Ralph Schulze

Mehrere Urlauber aus Deutschland sollen auf Mallorca eine junge deutsche Touristin missbraucht haben. Den Polizeiermittlungen zufolge soll die Urlauberin auf einem Hotelzimmer in der Partyhochburg Cala Rajada von wenigstens zwei der Männer missbraucht worden sein. Die Tatverdächtigen wurden auf dem Flughafen Palmas kurz vor ihrem Rückflug Richtung Deutschland festgenommen. Unbestätigten Berichten zufolge stammen sie aus dem Raum Frankfurt am Main.

Im Zusammenhang mit dem Vorwurf einer Gruppenvergewaltigung ist am Freitag in Cala Rajada noch ein weiterer Deutscher festgenommen worden. Wie ein Sprecher der Polizeieinheit Guardia Civil der Deutschen Presse-Agentur mitteilte, seien damit insgesamt vier verdächtige Deutsche am Morgen dem Haftrichter vorgeführt worden. Allen werde "sexuelle Aggression" vorgeworfen, so der Sprecher.

Zwei Tatverdächtige in U-Haft

Die Tat soll sich bereits in der Nacht zum Donnerstag abgespielt haben. Beamte an der Sicherheitskontrolle erkannten die Gesuchten. Nach dem Verhör wurde einer der vier Männer wieder frei gelassen. Am Freitag kam es dann zu der weiteren Festnahme in Cala Rajada im Nordosten der Baleareninsel. Das mutmaßliche Opfer hatte laut Guardia Civil ausgesagt, sie sei in der Nacht zum Donnerstag auf einem Zimmer im Hotel der Gruppe von zwei Männern im Beisein der beiden anderen vergewaltigt worden.

Für zwei der vier festgenommenen tatverdächtigen Deutschen hat ein Gericht in Palma nun Untersuchungshaft ohne Kaution angeordnet. Zwei weitere Verdächtige wurden nach der Gerichtsentscheidung vom Samstagabend auf freien Fuß gesetzt, wie die Zeitung Diario de Mallorca berichtete.

Deutsche bestreiten Vergewaltigung einer Frau auf Mallorca

Der mutmaßliche Tatort liegt rund 80 Kilometer östlich der Inselhauptstadt. Wie die Inselzeitung Ultima Hora berichtete, bestreiten die Hauptverdächtigen die Vergewaltigung. Die Frau habe freiwillig Sex mit ihnen gehabt. Sie selbst hatte ausgesagt, dass sie die Männerclique in einem Lokal kennengelernt habe und in ihr Hotel eingeladen worden sei. Im Zimmer sei sie bedrängt, brutal festgehalten und vergewaltigt worden. Bei einer gynäkologischen Untersuchung stellten Ärzte offenbar Verletzungen fest, die auf eine „sexuelle Aggression“ hindeuten.

Mehr zum Alter und zur Identität der Verdächtigen, die am Freitag in einer Wache der Guardia Civil weiter hinter Gittern saßen, wurde nicht mitgeteilt. Auf Anfrage teilte das Auswärtigen Amt mit, die Festnahmen auf Mallorca seien bekannt – mehr nicht. (mit dpa)

